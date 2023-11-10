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Kardeşlerim 104. bölüm nefes kesecek: Eren ailesi büyük bir korkuyla karşı karşıya!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim’in 104. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Eren ailesi büyük bir korkuyla karşı karşıya geldiği bölümde yaşanacaklar heyecanı doruklara çıkardı. İşte Kardeşlerim yeni bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 16:17 Güncelleme 10 Kasım 2023, 16:17
Kardeşlerim 104. bölüm nefes kesecek: Eren ailesi büyük bir korkuyla karşı karşıya!

Tırabzanlardan aşağı düşen Sarp, hemen hastaneye kaldırılırken; tüm Eren ailesi, Asiye'nin bu olayda suçsuz olduğunu ispatlamak için çabalar.

Kulüpte, yeni açılacak bir pozisyon için seçmelere katılan Şengül'ün karşısına, şaşırtıcı bir rakip çıkar.

Sarp'ın başına gelenlerden sonra, Yasmin ve Asiye arasındaki gerginlik, had safhaya çıkar.

Akif ile Nebahat, Suzan'a yeni bir ilişki yaşatmak için harekete geçerler.

Sarp ve annesinin, Asiye'ye karşı yaptığı beklenmedik hamle ise, tüm Eren ailesini büyük bir korkuyla karşı karşıya getirecektir.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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