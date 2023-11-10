Perşembe’nin galibi Aldatmak!

Aldatmak kırk dördüncü bölümü ile Tüm Kişiler'de %5,19 reyting ve %14,05 izlenme payı 20+ABC1'de %5,14 reyting ve %12,90 izlenme payı alarak birinci oldu.

44. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güzide meslek hayatının en zor dönemlerinden birini yaşarken Zeliş'in kendisi hakkında söylediklerini duyunca Ozan'la aralarındaki ipler kopma noktasına geldi. Yeşim'in elindeki kozu gören Tarık öfkeden deliye dönse de onun isteklerine boyun eğmek zorunda kaldı.