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ATV’nin başarılı dizisi Safir’in Romanya’ya satışı gerçekleşti!

Dünyanın en kapsamlı televizyon fuarı olan MIPCOM’da, ilk defa yurt dışına tanıtımı gerçekleşen “Safir”, Rumen izleyicilerle buluşacak.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 09:19 Güncelleme 10 Kasım 2023, 09:19
ATV’nin başarılı dizisi Safir’in Romanya’ya satışı gerçekleşti!

atv'nin yeni sezona damga vuran dizisi Safir'in Romanya'ya satışı gerçekleşti.

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncularıyla Rumen televizyon yöneticilerinin ilgisini çeken Safir dizisi, Ekim ayında Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleşen Mipcom fuarında tanıtılmasının hemen ardından Antena TV kanalına lisanslandı. Mipcom fuarında büyük ilgi gören Safir dizisi, uluslararası kanallar ve platformlar tarafından merakla takip ediliyor.

Avrupa yolculuğu başlayan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

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