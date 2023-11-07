Kardeşlerim 104. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Tutuklu yargılanacak!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim 104. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şengül'ün itirafları restoranın açılışına gölge düşürür. Herkes ne gerçek ne değil konuşup anlamaya çalışır. Berk ve Elif'in kardeş olduğu ortaya çıkar. Ayla anlatmak istediği kadarını anlatır.
Sarp annesi sorgular, Suzan ve Kardeşler de Ahmet'in ölümünü araştırırlar. Akif ve Nebahat laf cambazlığı ile olayı yanlış anlamaya çevirerek örtbas ederler.
Okulda ise aşk trafiği karışmıştır. Çiftler arasında kıskançlık krizleri yaşanır. Edebiyat dersinde kompozisyon ödevi verilir. Sarp tuzak kurar ve Asiye'yi ödevini çalmakla suçlar.