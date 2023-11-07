Kardeşlerim 104. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Tutuklu yargılanacak!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim 104. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şengül'ün itirafları restoranın açılışına gölge düşürür. Herkes ne gerçek ne değil konuşup anlamaya çalışır. Berk ve Elif'in kardeş olduğu ortaya çıkar. Ayla anlatmak istediği kadarını anlatır.