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Kardeşlerim 104. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Tutuklu yargılanacak!

ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim 104. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yürek yakan sahnelerin yer aldığı fragmana Ömer’in “Tutuklu yargılanacak!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 104. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 15:43 Güncelleme 07 Kasım 2023, 15:43
Kardeşlerim 104. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Tutuklu yargılanacak!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim 104. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şengül'ün itirafları restoranın açılışına gölge düşürür. Herkes ne gerçek ne değil konuşup anlamaya çalışır. Berk ve Elif'in kardeş olduğu ortaya çıkar. Ayla anlatmak istediği kadarını anlatır.

Sarp annesi sorgular, Suzan ve Kardeşler de Ahmet'in ölümünü araştırırlar. Akif ve Nebahat laf cambazlığı ile olayı yanlış anlamaya çevirerek örtbas ederler.

Okulda ise aşk trafiği karışmıştır. Çiftler arasında kıskançlık krizleri yaşanır. Edebiyat dersinde kompozisyon ödevi verilir. Sarp tuzak kurar ve Asiye'yi ödevini çalmakla suçlar.

Lidya da Asiye'nin bilgisayarından ödevi siler. Asiye hırsız durumuna düşer. Ancak alt sınıflardan öğrenciler Asiye'ye Sarp'ın annesi hakkında duvar yazıları yazarken gizlice çektikleri videoyu gösterip verirler. Asiye bu delille Sarp'ı okuldan attırmak için harekete geçer.

Ancak Sarp ile aralarındaki tartışma büyür ve arbedede Sarp boşluktan aşağıya düşer. Ayla ise Şevval'in ofisinde tabletini unutur. İçini kurcalayan Şevval, Akif'in cinayet videosunu bulur.

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