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Aldatmak 44. bölüm nefes kesecek: Sinsi planlar devrede!

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy) gibi başarılı isimleri bir araya getiren Aldatmak’ın 44. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 11:00 Güncelleme 08 Kasım 2023, 11:01
Aldatmak 44. bölüm nefes kesecek: Sinsi planlar devrede!

Güzide kendisine karşı gelişen ittifakın planlarının ortaya çıkmasıyla, meslek hayatının en zor anlarını yaşar. Sezai, sevdiği kadın için dünyaları yakmayı göze alsa da Güzide için bu tek başına vermesi gereken bir savaştır.

Behram'ın tetikçisinin görüntülerine ulaşan Kahraman, kendisini büyük bir ikilem içerisinde bulurken Oylum'u Tolga ile sürpriz bir karşılaşma beklemektedir.

Aklı tamamen Oylum ile meşgul olan Tolga'nın ise Selin cephesinde sınanmak üzere olduğundan haberi yoktur.

Yeşim tarafından köşeye sıkıştırılan Tarık, Yeşim'in artık kolay lokma olmadığının farkındadır.

Tarık işlediği cinayeti beklenmedik bir isme anlatıp anlatmama konusunda ikilemde kalır. Güzide'ye karşı yaptığı sinsi bir hamle ise onu istediği sonuca tahmininden de hızlı götürecektir.

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle perşembe saat 20.00'de atv'de.

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