Aldatmak 44. bölüm nefes kesecek: Sinsi planlar devrede!

Güzide kendisine karşı gelişen ittifakın planlarının ortaya çıkmasıyla, meslek hayatının en zor anlarını yaşar. Sezai, sevdiği kadın için dünyaları yakmayı göze alsa da Güzide için bu tek başına vermesi gereken bir savaştır.

Behram'ın tetikçisinin görüntülerine ulaşan Kahraman, kendisini büyük bir ikilem içerisinde bulurken Oylum'u Tolga ile sürpriz bir karşılaşma beklemektedir.