Kuruluş Osman 135. bölüm nefes kesecek: Söğüt’te büyük tehlike! Osman Bey, Moğollarla karşı karşıya!

OSMAN BEY'İN MOĞOLLAR'A KARŞI PLANI NEDİR?

Olcaytu Han'ın elçisi Uçlar'a gelmiştir. Konya'nın ödediği vergiyi Yakup Bey'den ister. Osman Bey birlik için bu altını kendisi ödeyecektir. Fakat Osman Bey'i rahatsız eden bir şey vardır. Yakup Bey'den askerleri toplayıp orduyu kurmasını ister. Osman Bey'in Moğollar'a karşı aklında ne vardır?

OSMAN BEY, ÇALINAN HAZİNENİN ARDINDAN VERGİYİ NASIL ÖDEYECEKTİR?

Osman Bey, Yenişehir Sarayı'na yapılan baskın sonrası daha da bilenir. Asla sinmeyecek ve yerinde durmayacaktır. Bunu yapanlar bedelini ödeyecek ve fütühat durmayacaktır. Fakat Osman Bey hazinenin çalındığını da öğrenir. Osman Bey, Moğol'un beklediği vergiyi ödeyebilmek için ne yapacaktır?