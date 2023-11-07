Kuruluş Osman 135. bölüm nefes kesecek: Söğüt’te büyük tehlike! Osman Bey, Moğollarla karşı karşıya!

OSMAN BEY'İN MOĞOLLAR'A KARŞI PLANI NEDİR?
Olcaytu Han'ın elçisi Uçlar'a gelmiştir. Konya'nın ödediği vergiyi Yakup Bey'den ister. Osman Bey birlik için bu altını kendisi ödeyecektir. Fakat Osman Bey'i rahatsız eden bir şey vardır. Yakup Bey'den askerleri toplayıp orduyu kurmasını ister. Osman Bey'in Moğollar'a karşı aklında ne vardır?
OSMAN BEY, ÇALINAN HAZİNENİN ARDINDAN VERGİYİ NASIL ÖDEYECEKTİR?
Osman Bey, Yenişehir Sarayı'na yapılan baskın sonrası daha da bilenir. Asla sinmeyecek ve yerinde durmayacaktır. Bunu yapanlar bedelini ödeyecek ve fütühat durmayacaktır. Fakat Osman Bey hazinenin çalındığını da öğrenir. Osman Bey, Moğol'un beklediği vergiyi ödeyebilmek için ne yapacaktır?
HATUNLAR ARASINDA İŞLER KARIŞIYOR!
Yakup Bey'ler Yenişehir baskınını duyup geçmiş olsun ziyaretine gelirler. Malhun Hatun, Saadet Hatun'a diş göstermeye devam eder. Bala Hatun'un sohbete dahil oluşuyla mesele bambaşka bir yere gider. Hatunlar arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır?