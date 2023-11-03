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Kardeşlerim 103. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Asiye ve Sarp hesaplaşması herkesi korkutacak!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin 103. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte Kardeşlerim 103. bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 12:48 Güncelleme 03 Kasım 2023, 12:48
Kardeşlerim 103. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Asiye ve Sarp hesaplaşması herkesi korkutacak!

Şengül'ün alkolün etkisiyle itiraf ettiği gerçekler, Ömer ile Suzan'da büyük bir şok etkisi yaratırken, Berk ve Elif cephesinde ise şaşırtıcı gelişmelere neden olur.

Şengül, yaşananlardan sonra, kendini Orhan'a affettirmenin yollarını arar.

Tolga ile Elif, hiç beklenmedik bir durumun içine çekilirken, Mahir hayatıyla ilgili yeni bir karar alır.

Akif, Süreyya ve Yaman cephesinde önemli gelişmeler, gelgitler yaşanmaya devam ederken, Sarp'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Asiye'nin onunla hesaplaşması, tüm Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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