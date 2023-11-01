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Aldatmak 43. bölümde neler olacak? Güzide kendisine kurulan tuzaklardan kurtulabilecek mi?

Kadrosunda Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy) gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinin 43. Bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak’ın yeni bölümünden ipuçları...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 11:46 Güncelleme 01 Kasım 2023, 11:46
Aldatmak 43. bölümde neler olacak? Güzide kendisine kurulan tuzaklardan kurtulabilecek mi?

İpek'in sözleriyle dehşete düşen Güzide, duyduklarına inanmak istemez. İçine düştüğü ikileme rağmen Güzide, Sezai ile ilişkisini bir adım öteye taşır. Ne var ki İpek'in, Serra ve Azra ile planladığı korkunç tuzaktan habersizdir. Güzide'yi bu tuzağa karşı uyaran kişi beklenmedik bir isim olacaktır.

Kahraman ile yaşadığı yakınlaşmanın etkilerinden kurtulamayan Oylum, ne yapacağını ve ne hissedeceğini bilemez. Duygularından daha fazla kaçamayan Kahraman'ın dünyası tepetaklak olmak üzeredir.

Her şeyden habersiz halde makinelere bağlı yaşayan Behram'ın saldırganını bulmak konusunda ise, Kahraman'ı şok eden bir gelişme yaşanır.

Tarık'ın eziyetlerine daha fazla katlanamayan Yeşim, elindeki büyük kozu üçüncü bir kişiyle paylaşır. Bu hamlesinin onun için bir güvence mi yoksa tehlike mi olacağı ise belli değildir.

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle perşembe saat 20.00'de atv'de.

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