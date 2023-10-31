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Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü? Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden? Ebru Özkan kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 43. bölüm fragmanını izleyenler şoke oldu. Leyla Türk'ün silahla vurulduğu sahne nefes kesti. Cezayir'in ''Leyla'yı öldürmek istemekle bu işi kişiselleştirdiler. Hepsinin korkulu kabusu olacağım. '' sözleri fragmana damga vurdu. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü, neden? Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı? Ebru Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ebru Özkan evli mi, eşi kim?

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 14:35 Güncelleme 31 Ekim 2023, 14:36
Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü? Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı, neden? Ebru Özkan kimdir?

31 EKİM 2023 LEYLA TÜRK ÖLDÜ MÜ? ATV'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 42. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. 2 fragman peş peşe yayınlandı. Fragmanı izleyenler hemen internet arama motorlarına yönelerek ''Ben Bu Cihana Sığmazam Leyla öldü mü, neden? Ebru Özkan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıldı mı?'' sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM LEYLA ÖLDÜ MÜ?

ATV'nin reyting rekortmeni dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Leyla'nın vurulduğu görülüyor. Cezayir'in ise ardından ''Leyla'yı öldürmek istemekle bu işi kişiselleştirdiler.

Hepsinin korkulu kabusu olacağım. '' sözleri yankılanıyor. Ancak Leyla'nın ölüp ölmediği henüz bilinmiyor. Yeni bölümle birlikte Leyla Türk karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ebru Özkan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı netleşecek.

EBRU ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ebru Özkan Saban, 18 Kasım 1978'de Ankara'da doğdu. İlkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Lise öğrenimi sonrası İstanbul'a yerleşti.

Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde devam etti ve buradan mezun oldu.

Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlamış, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı. Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa başladı. Ayrıca modellik mesleğini icra ettiği bilinmektedir.

Oyunculuk kariyerinde zirveye ulaştığı proje ise Hanımın Çiftliği projesidir. Bu dizi projesinde Halide adlı karaktere hayat verdikten sonra herkesin tanıdığı bir isim hâline geldi. Daha sonra ses getiren Not Defteri adlı diziden tanındı, oyuncu bu dizide Suna karakterini canlandırmıştı. 2014-2017 yılları arasında yayımlanan Paramparça dizisinde Dilara karakterini canlandırmıştır ve dizi 3 sezon sürmüştür; kariyerinde tekrar zirveye ulaşmasını sağlayan bir projedir.

2018 yılında Şahin Tepesi adlı dizide Melek karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Hekimoğlu dizisinde İpek Tekin karakterini canlandırmıştır, dizi House MD dizisinin Türkiye uyarlamasıdır.

2020 yılında Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı İpek Tekin karakteri ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından en iyi kadın oyuncu ödülüne hak kazanmıştır. Ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından taktim edilmiştir. 2022 yılında Netflix yapımında Şahmeran dijital dizisinde Çavgeş isimli mistik bir karakteri canlandıracaktır, Ebru Özkan'ın yer aldığı ilk dijital dizi projesidir.

EBRU ÖZKAN EVLİ Mİ?

2016 yılında Ertan Saban ile evlenmiş ve 2018 yılında Biricik Saban adında bir kız çocukları olmuştur.

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