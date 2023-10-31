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Aile 18. bölüm CANLI İZLE! Show TV canlı izleme ekranı ile Aile dizisi 18. bölüm full HD, kesintisiz, tek parça canlı yayın linki

Aile dizisi, izleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen ve merakla beklenen bir yapım haline geldi. Geçtiğimiz mart ayında yayın hayatına başlayan dizi, ikinci sezonu ile ekranlara geri dönüş yaptı. Serenay Sarıkaya'nın başarılı performansıyla Devin karakterine hayat verdiği Aile dizisinde, Kıvanç Tatlıtuğ da Aslan karakterini canlandırarak büyük beğeni topluyor. İşte Aile 18. bölümü...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 19:31 Güncelleme 31 Ekim 2023, 19:31
Aile 18. bölüm CANLI İZLE! Show TV canlı izleme ekranı ile Aile dizisi 18. bölüm full HD, kesintisiz, tek parça canlı yayın linki

Aile dizisi, izleyicileri büyüleyen sahneleri ve etkileyici hikayesiyle her salı akşamı Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bulunduğu güçlü kadrosuyla adından sıkça söz ettiriyor. İşte Aile dizisi 18. bölümü...

AİLE YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nedret ve Bedri'nin gelişi gerilimi artırıyor. Aslan, Devin'e Nedret ve Bedri'yle aynı evde olurlarsa savaş çıkacağını söylerken, Hülya'nın ne yapacağı merakla bekleniyor.

Cihan, Serap ve İlyas'ın bakışları ve bu sırada Bedri'nin görülmesi "Bedri, Aslan'ın düşmanlarıyla bir araya mı geliyor?" sorusunu akıllara getiriyor.

Diğer tarafta ise Aslan'ın "Eski amcayla yeni masada son bir akşam yemeği…" sözleri heyecan verici gelişmeler yaşanacağının ilk sinyallerini veriyor.

AİLE DİZİSİ 18. BÖLÜM İZLE!

Dizinin yeni bölümünü https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/aile/2881 sitesinden izleyebilirsiniz.

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