Aile 18. bölüm CANLI İZLE! Show TV canlı izleme ekranı ile Aile dizisi 18. bölüm full HD, kesintisiz, tek parça canlı yayın linki

Aile dizisi, izleyicileri büyüleyen sahneleri ve etkileyici hikayesiyle her salı akşamı Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bulunduğu güçlü kadrosuyla adından sıkça söz ettiriyor. İşte Aile dizisi 18. bölümü...

AİLE YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? Nedret ve Bedri'nin gelişi gerilimi artırıyor. Aslan, Devin'e Nedret ve Bedri'yle aynı evde olurlarsa savaş çıkacağını söylerken, Hülya'nın ne yapacağı merakla bekleniyor.