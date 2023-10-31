Türkiye Müge Anlı’yı izledi! Eşi Tayfur Kılıç tarafından öldürülen Bedriye Kılıç Türkiye’nin gündemine oturdu!

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın (35) eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın (35) eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini boğarak uçurumdan attığını itiraf etti.
Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, kiraz hasadından sonra eşiyle tartıştı, o günden sonra ise deyim yerindeyse sırra kadem bastı.
35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç'ın izine rastlanmadı.
Bedriye Kılıç bulunamayınca ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e gelerek yardım istemişti.