Türkiye Müge Anlı’yı izledi! Eşi Tayfur Kılıç tarafından öldürülen Bedriye Kılıç Türkiye’nin gündemine oturdu!

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın (35) eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini boğarak uçurumdan attığını itiraf etti.

Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, kiraz hasadından sonra eşiyle tartıştı, o günden sonra ise deyim yerindeyse sırra kadem bastı.