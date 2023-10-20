Pep Guardiola’dan Ballon d’Or cevabı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde Brighton ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.Guardiola, Ballon d'Or için gelen soruya verdiği cevapla gündem oldu.İspanyol teknik adam,sorusuna,cevabını verdi.Ballon d'Or ödülü, bu yıl 30 Ekim'de sahibini bulacak.