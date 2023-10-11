SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Serenay Sarıkaya kalçasına kadar dekoltesiyle semt oturuşu yaptı sosyal medya yıkıldı "Şaka mısın!" Babasının ifşası sonrası...

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Son olarak annesi Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un babasıyla yaşadığı yasak aşkla gündeme gelen Sarıkaya, bir mücevher markasının davetlisi olarak Milano'ya uçtu. Sarıkaya, markanın lansmanı için gittiği Milano'da verdiği pozlarla gündeme bomba gibi oturdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 14:33 Güncelleme 11 Ekim 2023, 14:33
Serenay Sarıkaya kalçasına kadar dekoltesiyle semt oturuşu yaptı sosyal medya yıkıldı Şaka mısın! Babasının ifşası sonrası... 1

Son olarak annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya bir markanın davetlisi olarak Milano'ya gitti.

Serenay Sarıkaya kalçasına kadar dekoltesiyle semt oturuşu yaptı sosyal medya yıkıldı Şaka mısın! Babasının ifşası sonrası... 2

Sarıkaya, Milano'dan yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Serenay Sarıkaya kalçasına kadar dekoltesiyle semt oturuşu yaptı sosyal medya yıkıldı Şaka mısın! Babasının ifşası sonrası... 3

İŞTE O POZLAR

Sarıakay, Fransız mücevher markasının elçisi olarak Milano'ya gitti.

SON DAKİKA