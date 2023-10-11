Serenay Sarıkaya kalçasına kadar dekoltesiyle semt oturuşu yaptı sosyal medya yıkıldı "Şaka mısın!" Babasının ifşası sonrası...

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Son olarak annesi Ümran Seyhan'ın Cansu Tosun'un babasıyla yaşadığı yasak aşkla gündeme gelen Sarıkaya, bir mücevher markasının davetlisi olarak Milano'ya uçtu. Sarıkaya, markanın lansmanı için gittiği Milano'da verdiği pozlarla gündeme bomba gibi oturdu.