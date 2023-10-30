SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

37. Bölüm 2. Fragman: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın planı ortaya çıktı! Fatih'in ipliğini pazara çıkarmıştı! Bu kez gizlice...

Kızılcık Şerbeti 37. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizinin son bölümünde Fatih Doğa ile tekrar evlenmek istediğini dile getirse de, Doğa sık sık konuyu geçiştirmeye çalıştı. Yeni bölümün ilk fragmanında da Fatih'in Doğa'ya evlenme teklifi ettiği görülüyor. Ancak Doğa'nın bambaşka planları var. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 13:41 Güncelleme 30 Ekim 2023, 14:18
37. Bölüm 2. Fragman: Kızılcık Şerbeti’nde Doğa’nın planı ortaya çıktı! Fatih’in ipliğini pazara çıkarmıştı! Bu kez gizlice...

Kızılcık Şerbeti'nin 37. bölümü merakla bekleniyor. Yeni bölümde neler olacağı konusunda tahminler ortaya çıktı. Özellikle Doğa ve Fatih detayı şoke etti. Gerçek hikayeden uyarlanan dizi her bölümüyle heyecanla izleniyor. İşte 37. Bölüm fragmanı ve tahminler...

KIZILCIK ŞERBETİ 37. BÖLÜM 1. FRAGMAN

Kızılcık Şerbeti'nin 37. bölüm 2. fragmanında Fatih'in Doğa'ya evlenme teklifi ettiği görülüyor. Pembe de Doğa'nın Farih'le barıştığını düşünüp Abdullah Bey'e haber veriyor.

DOĞA'NIN GİZLİ PLANI ORTAYA ÇIKTI

Ancak izleyicilerin tahminlerine göre Doğa herkesten gizli bir plan içerisinde. Sık sık Fatih ve ailesinin nikah konusunu geçiştiren Doğa'nın gizlice bir avukat tutacağı ve kızını da alıp evden gideceği iddia ediliyor.

Son bölümlerde Doğa'nın Fatih'i affetmemekte kararlı olduğu görülürken, bir sahnede Doğa'nın bir haber izlerken avukata dikkat ettiği göze çarpıyor. İlerleyen bölümlerde Doğa'nın planına ilişkin detayların gün yüzüne çıkacağı düşünülüyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail Gazze’ye 24 gündür ölüm yağdırıyor! Havadan karadan denizden her yerden bombalıyor
‘Türkiye Yüzyılı’ coşkusu dünya basınında: Başkan Erdoğan’dan emperyalist güçlere Gazze mesajı|100 gemi Yunan’ı endişelendirdi: ABD ve İsrail’e güç gösterisi
Üniversite yolunda Büyükşehir yanınızda
SON DAKİKA