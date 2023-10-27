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Kızılcık Şerbeti dizisi aslında onların hayatını anlatıyormuş! Ünal Ailesi gerçekte o kişilermiş! 'Hikayesi gerçek' denmişti! Nursema ve Fatih meğer...

Yalı Çapkını dizisinden sonra Kızılcık Şerbeti dizisinin de gerçek hikayeden uyarlandığı ortaya çıktı. Başrollerini Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi iki farklı ailenin çatışmasını ele alıyor. Oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Müjde Uzman, Feyza Civelek, Sibel Taşçıoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi hem oyuncularıyla hem de hikayesiyle ilk bölümden itibaren konuşulmaya devam ediyor. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi aslında kimin hayatı? Ünal Ailesi gerçekte kim? Kızılcık Şerbeti finali nasıl, sonu nasıl bitiyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 14:40 Güncelleme 27 Ekim 2023, 14:40
Kızılcık Şerbeti dizisi aslında onların hayatını anlatıyormuş! Ünal Ailesi gerçekte o kişilermiş! ’Hikayesi gerçek’ denmişti! Nursema ve Fatih meğer... 1

Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam 36. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin takipçileri hikayenin gerçek olduğunu öğrenir öğrenmez, ''Kızılcık Şerbeti dizisi aslında kimin hayatı, finali nasıl bitecek? Ünal Ailesi gerçekte kim?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Cuma akşamları yeni bölümleriyle yayınlanan dizinin iddiaya göre gerçekte hangi aile olduğu ortaya çıktı. İşte o iddialar...

Kızılcık Şerbeti dizisi aslında onların hayatını anlatıyormuş! Ünal Ailesi gerçekte o kişilermiş! ’Hikayesi gerçek’ denmişti! Nursema ve Fatih meğer... 2

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken, özellikle son dönemlerde Ceren Karakoç'un oynadığı Nursema'nın hikayesi tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kızılcık Şerbeti dizisi aslında onların hayatını anlatıyormuş! Ünal Ailesi gerçekte o kişilermiş! ’Hikayesi gerçek’ denmişti! Nursema ve Fatih meğer... 3

İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin gerçekte hangi ailenin hikayesi olduğu da merak konusu oldu.

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