Kızılcık Şerbeti dizisi aslında onların hayatını anlatıyormuş! Ünal Ailesi gerçekte o kişilermiş! 'Hikayesi gerçek' denmişti! Nursema ve Fatih meğer...

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Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam 36. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin takipçileri hikayenin gerçek olduğunu öğrenir öğrenmez, ''Kızılcık Şerbeti dizisi aslında kimin hayatı, finali nasıl bitecek? Ünal Ailesi gerçekte kim?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Cuma akşamları yeni bölümleriyle yayınlanan dizinin iddiaya göre gerçekte hangi aile olduğu ortaya çıktı. İşte o iddialar...