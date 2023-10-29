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Safir 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Feraye benim tanıdığım hiç kimseye benzemiyor!

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Safir’in 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. İlhan Şen’in canlandırdığı Ateş karakterinin “Feraye benim tanıdığım hiç kimseye benzemiyor” şeklindeki sözleri fragmana damga vurdu. İşte Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Safir 9. bölüm 3. fragmanı...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 14:59 Güncelleme 29 Ekim 2023, 15:01
Safir 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Feraye benim tanıdığım hiç kimseye benzemiyor!

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün başrolünde yer aldığı Safir'in 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mektubu okuyup Yaman'la ilgili tüm gerçeği öğrenen Feraye şimdi ne yapacak? Koşa koşa Yaman'a gidip kendiyle ilgili gerçekleri de anlatacak mı yoksa Yaman'ın iyiliği için susacak mı?

Öte tarafta Sarp'ın Vural'ı ortadan kaldırma teklifine tamam diyen Okan'ın aklı karışık, içi rahat değildir. Abisini bu işbirliğine nasıl ikna edeceğini düşünmektedir.

Safir 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

Cemile ise Sarp mevzusundan dolayı kendini sıkışmış hissetmektedir. Ateş'e kurduğu kumpas başarısız olan Vural vazgeçmeyip Ateş'e bu kez daha tehlikeli bir oyun kuracak.

Acaba Ateş'in başını derde sokmayı başaracak mı? Yoksa Gülfem'in "Bade'nin kızın olmadığını biliyorum" tehdidiyle vaz mı geçecektir?

Gülfem'in ve Ömer'in üstüne gelmesiyle iyice hırslanan Aleyna bir plan yapar. Cemile kızının planını öğrendiğinde iş işten geçmiştir.

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