Safir 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Feraye benim tanıdığım hiç kimseye benzemiyor!

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün başrolünde yer aldığı Safir'in 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mektubu okuyup Yaman'la ilgili tüm gerçeği öğrenen Feraye şimdi ne yapacak? Koşa koşa Yaman'a gidip kendiyle ilgili gerçekleri de anlatacak mı yoksa Yaman'ın iyiliği için susacak mı?