PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Teşkilat bu akşam var mı, neden yok? Teşkilat 81. bölüm canlı izle TRT 1 | Yeni bölüm kesintisiz tek parça izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi "Teşkilat," 29 Ekim Pazar günü 81. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Dizi, milli istihbarat teşkilatının özel görevlerini konu alarak izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. "Teşkilat" dizisinin 81. bölümünde neler olacağı merak konusu. İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 19:12 Güncelleme 29 Ekim 2023, 19:18
Teşkilat bu akşam var mı, neden yok? Teşkilat 81. bölüm canlı izle TRT 1 | Yeni bölüm kesintisiz tek parça izle

Türk televizyonunun aksiyon ve gerilim dolu dizilerinden biri olan "Teşkilat," izleyicilerine bir kez daha nefes kesen anlar yaşatmak için 29 Ekim Pazar günü 81. bölümüyle geri dönüyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan bu dizi, milli istihbarat teşkilatının özel görevlerini konu alarak büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Teşkilat ne zaman, hangi gün?

Teşkilat dizisi her pazar TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Teşkilat dizisi saat 20:00'de ekrana geliyor.



Teşkilat dizisi yeni sezonuyla bu akşam ekranlarda fakat 20:45'te başlayacak. Teşkilat dizisinin yerine Cumhuriyet Bayramı Konseri yayınlanacak ve 30 dakika sürecek. Ardından dizi ekrana gelecek.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TEŞKİLAT 81. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

Mostar köprüsündeki olayla birlikte düşman ortalığı daha da karıştırmak için harekete geçmiştir. Milorad hedefine Ömer'i alacaktır. Acılarını kenara bırakıp yine vatanı için mücadele veren Ömer bu meydan okumaya sessiz kalmayacaktır.

Ömer kendi bildiği yoldan gitmek için diretse de Neslihan'ın amacı, sorunu yine de masada çözmektir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Asırlık gövde gösterisi sonrası Başkan Erdoğan’dan 100. yıl hitabı! Gözler saat 19.23’e çevrildi
TCG Anadolu öncülüğünde 100. yıl geçişi! Donanma Başkomutan Erdoğan’a ’çimariva’ selamı verdi: Türk Yıldızları gökyüzüne nakşetti
Kalyon Cumhuriyet
SON DAKİKA