Teşkilat bu akşam var mı, neden yok? Teşkilat 81. bölüm canlı izle TRT 1 | Yeni bölüm kesintisiz tek parça izle

Türk televizyonunun aksiyon ve gerilim dolu dizilerinden biri olan "Teşkilat," izleyicilerine bir kez daha nefes kesen anlar yaşatmak için 29 Ekim Pazar günü 81. bölümüyle geri dönüyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan bu dizi, milli istihbarat teşkilatının özel görevlerini konu alarak büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Teşkilat ne zaman, hangi gün?
Teşkilat dizisi her pazar TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Teşkilat dizisi saat 20:00'de ekrana geliyor.
Teşkilat dizisi yeni sezonuyla bu akşam ekranlarda fakat 20:45'te başlayacak. Teşkilat dizisinin yerine Cumhuriyet Bayramı Konseri yayınlanacak ve 30 dakika sürecek. Ardından dizi ekrana gelecek.
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