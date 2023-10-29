Kardeşlerim 102. bölüm nefes kesti: Şengül gerçekleri açığa çıkardı!

Şevval Yaman ile Süreyya da Akif ile yemek yer. Yaman'ların restoranında Şevval öğrencilerinin yararına etkinlik düzenler.

Bu organizasyona dışlanan Şengül de gelir. Ancak kendinde değildir ve herkesin sırrını tek tek açıklamaya başlar.

Çocuklar Şengül'ü susturmaya bir felaketin yaşanmasına engel olmaya çalışırlar. Ancak Şengül bombayı patlatır, Elif ile Berk'in kardeş olduğunu açıklar.

Bu da yetmezmiş gibi Şevval'in kocasını bilerek öldürdüğünü de anlatır.