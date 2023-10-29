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Kardeşlerim 102. bölüm nefes kesti: Şengül gerçekleri açığa çıkardı!

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, 102. Bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Peki son bölümde neler yaşandı?

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 12:34 Güncelleme 29 Ekim 2023, 12:34
Kardeşlerim 102. bölüm nefes kesti: Şengül gerçekleri açığa çıkardı!

Şevval'in Ahmet'i adam tutup öldürdüğünü herkese söyledi.

Hilmiye'nin Emel'e mendil sattırmasının faturası Şengül'e patlar. Orhan, annesi ile yakınlaşır Şengül ise her şeyin sorumlusu olur.

Akif, Yaman ile Süreyya'nın yemeğe çıkacağını öğrenince bir plan yapar.

Şevval Yaman ile Süreyya da Akif ile yemek yer. Yaman'ların restoranında Şevval öğrencilerinin yararına etkinlik düzenler.

Bu organizasyona dışlanan Şengül de gelir. Ancak kendinde değildir ve herkesin sırrını tek tek açıklamaya başlar.

Çocuklar Şengül'ü susturmaya bir felaketin yaşanmasına engel olmaya çalışırlar. Ancak Şengül bombayı patlatır, Elif ile Berk'in kardeş olduğunu açıklar.

Bu da yetmezmiş gibi Şevval'in kocasını bilerek öldürdüğünü de anlatır.

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