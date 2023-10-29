Müge Anlı Tayfur itiraf etti mi son dakika? İFADESİ: Müge Anlı Tayfur Kılıç tutuklandı mı? Bedriye Kılıç’a ne oldu, bulundu mu?

Konya Akşehir'de, 6 Temmuz tarihinde kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan kötü haber geldi. Peki Müge Anlı Tayfur itiraf etti mi son dakika? Müge Anlı Tayfur Kılıç tutuklandı mı? Bedriye Kılıç bulundu mu?

MÜGE ANLI TAYFUR KILIÇ İTİRAF ETTİ Mİ? Son dakika... Konya'nın Akşehir ilçesinde kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, 6 Temmuz tarihinde şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Aile tüm aramalara rağmen genç kadına ulaşamadı. Bunun üzerine eşi Tayfur Kılıç, 7 Temmuz'da emniyete giderek bir gündür eşi için kayıp başvurusu yaptı. O dönemde yapılan aramalarda genç kadının izine ulaşılamadı.