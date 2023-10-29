Müge Anlı Tayfur itiraf etti mi son dakika? İFADESİ: Müge Anlı Tayfur Kılıç tutuklandı mı? Bedriye Kılıç’a ne oldu, bulundu mu?

Konya Akşehir'de, 6 Temmuz tarihinde kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan kötü haber geldi. Peki Müge Anlı Tayfur itiraf etti mi son dakika? Müge Anlı Tayfur Kılıç tutuklandı mı? Bedriye Kılıç bulundu mu?
Konya Akşehir'de, 6 Temmuz tarihinde kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan kötü haber geldi. Peki Müge Anlı Tayfur itiraf etti mi son dakika? Müge Anlı Tayfur Kılıç tutuklandı mı? Bedriye Kılıç bulundu mu?
MÜGE ANLI TAYFUR KILIÇ İTİRAF ETTİ Mİ?
Son dakika... Konya'nın Akşehir ilçesinde kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, 6 Temmuz tarihinde şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Aile tüm aramalara rağmen genç kadına ulaşamadı. Bunun üzerine eşi Tayfur Kılıç, 7 Temmuz'da emniyete giderek bir gündür eşi için kayıp başvurusu yaptı. O dönemde yapılan aramalarda genç kadının izine ulaşılamadı.
'ANNEN KAMYONCUYA KAÇTI KIZIM'
Bedriye Kılıç'ın ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı. Hem Tayfur hem de Bedriye Kılıç'ın ailesi 3 hafta boyunca canlı yayında karşılaştı. Eşini kayıp olmasından sonra pavyona gidip eğlendiği ortaya çıkın Tayfur Kılıç'ın, kızına da 'Annen, kamyoncuya kaçtı' dediği ortaya çıktı. Tayfur Kılıç ise bu yaşananlara rağmen iddiaların gerçek olmadığını açıkladı.
'KIZIMA NE YAPTIN?' DİYEREK AYAKLARINA KAPANDI
Bedriye Kılıç'ın annesi Sona Er, canlı yayında damadı Tayfur Kılıç'ın dizlerine kapanarak, gözyaşları içinde 'Tayfur, kızımın nerede olduğunu biliyorsun. Kızım çocuklarını bırakıp gitmezdi. Kızıma ne yaptın? Ne olur söyle, bulalım kızımı. Benim ciğerim yanıyor' diyerek kızı için yalvardı. Tayfur Kılıç ise kayınvalidesine sözlerine yalnızca 'Bilmiyorum. Bilsem söylerim' ifadelerini kullandı.
ELLERİYLE BOĞUP ÖLDÜRMÜŞ, CESEDİ UÇURUMA ATMIŞ
Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli kayıp olayı ile ilgili çalışmalarına aralıksız olarak devam etti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda otobüsle Akşehir'e dönen Tayfur Kılıç ilçe girişinde otobüste gözaltına alınarak Emniyet'e getirildi. Kılıç'ın annesi A.K. ve babası A.K'de şüphe üzerine gözaltına aldı. Şüpheli koca Tayfur Kılıç, sorgusunda eşini öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı eşini boğarak öldürdükten sonra cesedi uçurumdan attığı öğrenildi.
NAMUS MESELESİ PİŞMANIM
Sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç pişman olduğunu söyledi. Kılıç gazetecilere olayın namus meselesi olduğunu söyledi.
CESEDİ ATTIĞI YERE GÖTÜRÜLDÜ
Bedriye Kılıç'ı öldürdüğü ortaya çıkan katil zanlısı koca Tayfur Kılıç, cinayeti itiraf ettikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında önce cinayetin işlendiği eve daha sonrada eşinin cesedini attığı Isparta yolundaki cankurtaran mevkiine götürüldü.
BEDRİYE KILIÇ'IN CENAZESİ HALA ARANIYOR!
Katil zanlısı Cumhuriyet Savcısı eşliğinde cesedi nasıl getirip, attığını anlattı. Ekiplerin Bedriye Kılıç'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor.