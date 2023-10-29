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Dalya diyen Kardeşlerim'den büyük başarı! Rekora doymuyor

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği, atv’nin cumartesi akşamlarına damgasını vuran "Kardeşlerim" üst üste imza attığı başarıları ile büyük dikkat çekiyor. 100 bölümü geçen Kardeşlerim, yurt dışında da 80'den fazla ülkeye satıldı. İzlenme ve konuşulması ülke sınırlarını aşan dizi, Türkiye’de aldığı yüksek izlenme oranlarına ek olarak özellikle İspanya ve Latin Amerika'da reyting rekoru kırıyor.

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 08:43 Güncelleme 29 Ekim 2023, 08:43
Dalya diyen Kardeşlerim’den büyük başarı! Rekora doymuyor

For My Family adıyla yayınlandığı her ülkede beğeniyle takip edilen dizi, Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen en büyük televizyon fuarlarından Mipcom'da Meksika'ya ilk format hakkı satışı gerçekleşti.

Ekrandaki serüveni 4 sezonu aşan Kardeşlerim, YouTube ve sosyal medyada da en çok konuşulan yapımların başına geliyor. Yayınlanan her bölümü ve tanıtımı ile trend listelerinden inmeyen Kardeşlerim, sürpriz gelişmeler ve kadrosuna katılan yeni isimlerle yeni sezona da iddiasını sürdürüyor.

Hikayesi ve güçlü kadrosu ile Kardeşlerim her cumartesi atv'de!

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