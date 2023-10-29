Dalya diyen Kardeşlerim’den büyük başarı! Rekora doymuyor

For My Family adıyla yayınlandığı her ülkede beğeniyle takip edilen dizi, Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen en büyük televizyon fuarlarından Mipcom'da Meksika'ya ilk format hakkı satışı gerçekleşti.

Ekrandaki serüveni 4 sezonu aşan Kardeşlerim, YouTube ve sosyal medyada da en çok konuşulan yapımların başına geliyor. Yayınlanan her bölümü ve tanıtımı ile trend listelerinden inmeyen Kardeşlerim, sürpriz gelişmeler ve kadrosuna katılan yeni isimlerle yeni sezona da iddiasını sürdürüyor.

Hikayesi ve güçlü kadrosu ile Kardeşlerim her cumartesi atv'de!