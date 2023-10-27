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ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları son bölümüyle damga vurdu! Gülayşe, Zıpkın’ı ve Kara’yı işte böyle kurtardı

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 28. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Gülayşe, işlemediği cinayet suçundan Zıpkın’ı aklayabilmek için yengesi Nazmiye ile anlaştı.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 02:59 Güncelleme 28 Ekim 2023, 03:16
ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları son bölümüyle damga vurdu! Gülayşe, Zıpkın’ı ve Kara’yı işte böyle kurtardı

'Ateş Kuşları'nın 28. Bölümünde; Nazmiye, Kara'nın Menderes'i öldürdüğünü itiraf ettiği videoya ulaştı. Menderes'i öldürmek suçundan aranan Zıpkın'ın durumundan faydalanan Nazmiye, bu videoyla Gülayşe'ye "Zıpkın'ı mı kurtarıyorsun, Kara'yı mı?" diye sorarak bir seçim yaptırmak istedi.

Ateş Kuşları son bölümüyle damga vurdu!

Gülayşe ise, Nazmiye'nin Menderes'i öldürenin Çatal olduğuyla ilgili ifade vermesini istedi. Nazmiye bu teklifi ancak şirketin kendisine verilmesi şartıyla kabul edeceğini söyledi. Barbaros; herkesin hak ettiğini yaşaması gerektiğini savunurken, Kara ise Nazmiye şirkette hak sahibi olmasın diye teslim olmaya gidebileceğini söyledi. Bunun üzerine Nazmiye, Zıpkın'a özgürlüğünü geri vermek karşılığında konağa geri dönmeyi ve şirket hisselerinin yarısını almayı teklif etti.



Gülayşe; "Ben, beni çöpten kurtaran çocukları, beni çöpe atan kadının eline bırakamam!" diyerek Nazmiye'yle anlaştı. Böylelikle; Nazmiye, Menderes'i Çatal'ın öldürdüğünü söyleyecek ve o'nun hapse girmesini sağlayarak Zıpkın'ı da Kara'yı kurtarmış olacaktı. Bu anlaşmanın sonucunda Zıpkın ve Kara serbest kalırken, Nazmiye ve Hüma konağa geri dönmüş oldu.



Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 28. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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