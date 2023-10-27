ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları son bölümüyle damga vurdu! Gülayşe, Zıpkın’ı ve Kara’yı işte böyle kurtardı

'Ateş Kuşları'nın 28. Bölümünde; Nazmiye, Kara'nın Menderes'i öldürdüğünü itiraf ettiği videoya ulaştı. Menderes'i öldürmek suçundan aranan Zıpkın'ın durumundan faydalanan Nazmiye, bu videoyla Gülayşe'ye "Zıpkın'ı mı kurtarıyorsun, Kara'yı mı?" diye sorarak bir seçim yaptırmak istedi. Ateş Kuşları son bölümüyle damga vurdu!

Gülayşe ise, Nazmiye'nin Menderes'i öldürenin Çatal olduğuyla ilgili ifade vermesini istedi. Nazmiye bu teklifi ancak şirketin kendisine verilmesi şartıyla kabul edeceğini söyledi. Barbaros; herkesin hak ettiğini yaşaması gerektiğini savunurken, Kara ise Nazmiye şirkette hak sahibi olmasın diye teslim olmaya gidebileceğini söyledi. Bunun üzerine Nazmiye, Zıpkın'a özgürlüğünü geri vermek karşılığında konağa geri dönmeyi ve şirket hisselerinin yarısını almayı teklif etti.