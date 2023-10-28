Sevilen dizi yapımlarından biri olan "Yalı Çapkını," 27 Ekim 2023 Cuma akşamı izleyicileriyle buluştu. Dizinin 43. bölümü, izleyicileri heyecanlandıran gelişmelerle dolu oldu. Dizi severler, son bölümde yaşanan olayların ardından detaylar merak edildi. İşte son bölüm izleme ekranı...

YALI ÇAPKINI SON 43. BÖLÜM İZLE! https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/son-bolum

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM (43. BÖLÜM) ÖZETİ Sorumsuzluklarıyla ailesini, en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine karar verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı etkileyecektir.