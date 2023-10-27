PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Safir’in 9. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Kaderle savaşırsan o da seninle savaşır!

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül’ün başrolleri paylaştığı, ATV’nin sevilen dizisi Safire’in yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Safir’in 9. bölümünde neler yaşanacak? İşte ipuçları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 16:48 Güncelleme 27 Ekim 2023, 16:48
Safir’in 9. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Kaderle savaşırsan o da seninle savaşır!

Mektubu okuyup Yaman'la ilgili tüm gerçeği öğrenen Feraye şimdi ne yapacak? Koşa koşa Yaman'a gidip kendiyle ilgili gerçekleri de anlatacak mı yoksa Yaman'ın iyiliği için susacak mı?

Öte tarafta Sarp'ın Vural'ı ortadan kaldırma teklifine tamam diyen Okan'ın aklı karışık, içi rahat değildir. Abisini bu işbirliğine nasıl ikna edeceğini düşünmektedir.

Cemile ise Sarp mevzusundan dolayı kendini sıkışmış hissetmektedir. Ateş'e kurduğu kumpas başarısız olan Vural vazgeçmeyip Ateş'e bu kez daha tehlikeli bir oyun kuracak.

Acaba Ateş'in başını derde sokmayı başaracak mı? Yoksa Gülfem'in "Bade'nin kızın olmadığını biliyorum" tehdidiyle vaz mı geçecektir?

Gülfem'in ve Ömer'in üstüne gelmesiyle iyice hırslanan Aleyna bir plan yapar. Cemile kızının planını öğrendiğinde iş işten geçmiştir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
GAZZE’DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze’de iletişimi kesti! 7 Ekim’den bu yana en ağır bombardıman
Eski İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Benzi Sanders’tan itiraf: Bu hükümet Hamas’ı yenemez!
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan’dan Cumhuriyetimizin 100. yılı için çağrı: Yer gök bayrak olsun!
SON DAKİKA