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Aldatmak 43. bölüm fragmanı nefes kesti: Benim gönlüm Oylum’a kayıyor Behram!

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Aldatmak’ın merakla beklenen 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana Kahraman’ın “Benim gönlüm Oylum’a kayıyor Behram!” sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 43. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 09:53 Güncelleme 27 Ekim 2023, 09:53
Aldatmak 43. bölüm fragmanı nefes kesti: Benim gönlüm Oylum’a kayıyor Behram!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak 43. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur. Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir.

Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir. Tolga hiç beklemediği bir anda kendini pişmanlık ve vicdan azabı içinde bulur. Bir anlık bir dikkatsizlik ise, Kahraman'ın Oylum'a karşı içinde biriktirdiklerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır.

Oylum'un bebeği için verdiği savaşa elinden geldiğince destek olmaya çalışan Güzide için ailesini bir arada tutmak git gide zorlaşmaktadır. Bu süreçte en büyük dayanağı olan Sezai, İpek ile Güzide'yi nihayet tanıştırır. İpek, daha ilk karşılaşmada Güzide'yi büyük bir ikilem içinde bırakmak üzeredir.

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle perşembe saat 20.00'de atv'de.

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