Ateş Kuşları 28. bölüm nefes kesecek: Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyorlar!

Onlar birbirlerine kavuşurken, Sare hissettiği bu kırgınlığa bir ad koyabilecek mi? Peki Zıpkın, Sare'yle paylaştıklarını bir anda unutabilecek mi?

BEKLE BENİ DEDİ

Barbar'ın Gülayşe'ye olan aşkının bitmeyeceği kesin. Peki bu yolun sonu nereye gidiyor? Barbar bir gün Çatal'ın oğlu olduğu için kendisini gerçekten affedebilecek mi?

Gülayşe onu daha ne kadar bekleyecek?