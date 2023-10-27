Ateş Kuşları 28. bölüm nefes kesecek: Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyorlar!

Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyorlar! Gülayşe, müebbetle suçlanan Zıpkın ve daha önce onun yüzünden terk edilen Kara arasından hangisini kurtarmayı seçecek?
Ateş Kuşları bir kez daha aynı imtihanla sınanıyorlar! Gülayşe, müebbetle suçlanan Zıpkın ve daha önce onun yüzünden terk edilen Kara arasından hangisini kurtarmayı seçecek?
Yoksa Köksüzler'in en küçüğü bu çıkmaza farklı bir çözüm mü getirecek?
ZIPKIN ARTIK ÖZGÜR MÜ?
Hüma; Kara'dan, Zıpkın da hapishaneden kurtulunca artık aralarında hiçbir engel kalmaz.
Onlar birbirlerine kavuşurken, Sare hissettiği bu kırgınlığa bir ad koyabilecek mi? Peki Zıpkın, Sare'yle paylaştıklarını bir anda unutabilecek mi?
BEKLE BENİ DEDİ
Barbar'ın Gülayşe'ye olan aşkının bitmeyeceği kesin. Peki bu yolun sonu nereye gidiyor? Barbar bir gün Çatal'ın oğlu olduğu için kendisini gerçekten affedebilecek mi?
Gülayşe onu daha ne kadar bekleyecek?