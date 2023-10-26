Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi Yalı Çapkını 42. bölümüyle yayınlandı. Gözler bu kez 43. bölüme çevrild. Peki Yalı Çapkını 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? YALI ÇAPKINI 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK? Yalı Çapkını'nın 43. bölümü henüz yayınlanmadı. Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımda yeni bölüm fragman sorgulanmaya başlandı. Fragman yayınlanır yayınlamaz haberimizde yer verilecektir.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Seyran'ın okula Kaya ile geldiğini gören Ferit hayal kırıklığına uğrasa da onu yalıda Kazım'a ve diğerlerine ezdirmez. Seyran ise Ferit'in gönlünü almayı başarır.