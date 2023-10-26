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YALI ÇAPKINI 43. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Yalı Çapkını dizisinin 43. bölümü merakla bekleniyor. 42. bölümü izleyenler ''Yalı Çapkını 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt araya başladı. Peki Yalı Çapkını 43. bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 23:30 Güncelleme 27 Ekim 2023, 01:33
YALI ÇAPKINI 43. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi Yalı Çapkını 42. bölümüyle yayınlandı. Gözler bu kez 43. bölüme çevrild. Peki Yalı Çapkını 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

YALI ÇAPKINI 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yalı Çapkını'nın 43. bölümü henüz yayınlanmadı. Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımda yeni bölüm fragman sorgulanmaya başlandı. Fragman yayınlanır yayınlamaz haberimizde yer verilecektir.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Seyran'ın okula Kaya ile geldiğini gören Ferit hayal kırıklığına uğrasa da onu yalıda Kazım'a ve diğerlerine ezdirmez.

Seyran ise Ferit'in gönlünü almayı başarır.

Orhan, Sultan'ın Dicle'ye yaptıklarının önüne geçmek için yeni bir hamle yapar.

İfakat ise Suna'yla yaptığı konuşmada onu hem şaşırtır hem de aklını karıştırır. Sultan'ı kahveye hap atarken yakalayan Seyran deliye döner.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Cuma günleri yayınlanan Yalı Çapkını'nın 42. bölümü bu hafta Perşembe günü ekranlara geldi. 43. bölümü ise 27 Ekim 2023 Cuma saat 20:00'da yayınlanacak.

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