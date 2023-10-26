YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını 42. bölüm izle kesintisiz full HD! Seyran Sultan’ı yakalıyor

Seyran, Ferit'in gönlünü almayı başarırken, Orhan, Sultan'ın Dicle'ye yaptıklarına engel olabilmek için yeni bir hamle yapar. İfakat ise Suna ile yaptığı konuşmada onu hem şaşırtır hem de aklını karıştırır. Sultan'ı kahveye hap atarken yakalayan Seyran ise çılgına döner.