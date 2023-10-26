YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını 42. bölüm izle kesintisiz full HD! Seyran Sultan’ı yakalıyor

Yalı Çapkını dizisi hakkında flaş karar verildi. Buna göre geçtiğimiz hafta yayınlanmayan 42. bölümü 26 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacak. İşte Yalı Çapkını 42. bölüm (son bölüm) izleme ekranı...
Yalı Çapkını dizisi hakkında flaş karar verildi. Buna göre geçtiğimiz hafta yayınlanmayan 42. bölümü 26 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacak. İşte Yalı Çapkını 42. bölüm (son bölüm) izleme ekranı...
YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM İZLE
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https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler
YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yalı Çapkını son bölümün konusu şöyle;
Ferit, Seyran'ı okula Kaya ile gelirken görünce içten içe hayal kırıklığına uğrasa da, onu yalıda Kazım ve diğerlerine karşı ezdirmemekte kararlıdır.
Seyran, Ferit'in gönlünü almayı başarırken, Orhan, Sultan'ın Dicle'ye yaptıklarına engel olabilmek için yeni bir hamle yapar. İfakat ise Suna ile yaptığı konuşmada onu hem şaşırtır hem de aklını karıştırır. Sultan'ı kahveye hap atarken yakalayan Seyran ise çılgına döner.