Sonu sır gibi saklanıyordu! Gerçek hikaye Yalı Çapkını dizisinin kitap özeti çıktı! El bebek gül bebek yetişen Ferit Korhan meğer Nükhet'le...

Yalı Çapkını 42. bölümünde İfakat Suna'nın aklına girmeye çalışıyor. 1. bölümde Suna ile Ferit evlenecekti ancak Seyran'ı gören Ferit herkesi ikna edip Seyran ile nikah kıymıştı. İlerleyen bölümlerde Suna ile Seyran'ın arası düzelse de İfakat sık sık Suna ile Seyran'ın arasını açmak için ço uğraşmıştı. Son olarak Kaya ile Suna'nın arasını yapmaya çalışmaya başladı. Suna ile konuşan İfakat söyledikleriyle Suna'nın aklına girmeyi başaracak mı yeni bölümde belli olacak. Peki Gerçek hikaye Yalı Çapkını dizisinin sonu nasıl bitiyor, hangi aileyi anlatıyor? Yalı Çapkını dizisinin kitabı var mı, kitap özeti nasıl? İşte detaylar...