Sonu sır gibi saklanıyordu! Gerçek hikaye Yalı Çapkını dizisinin kitap özeti çıktı! El bebek gül bebek yetişen Ferit Korhan meğer Nükhet'le...

Yalı Çapkını 42. bölümünde İfakat Suna'nın aklına girmeye çalışıyor. 1. bölümde Suna ile Ferit evlenecekti ancak Seyran'ı gören Ferit herkesi ikna edip Seyran ile nikah kıymıştı. İlerleyen bölümlerde Suna ile Seyran'ın arası düzelse de İfakat sık sık Suna ile Seyran'ın arasını açmak için ço uğraşmıştı. Son olarak Kaya ile Suna'nın arasını yapmaya çalışmaya başladı. Suna ile konuşan İfakat söyledikleriyle Suna'nın aklına girmeyi başaracak mı yeni bölümde belli olacak. Peki Gerçek hikaye Yalı Çapkını dizisinin sonu nasıl bitiyor, hangi aileyi anlatıyor? Yalı Çapkını dizisinin kitabı var mı, kitap özeti nasıl? İşte detaylar...
42. bölümü 26 Ekim'de yayınlanacak Yalı Çapkını dizisi hakkında bir çok detay ortaya çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu tarafından 'Gerçek Hikaye' denilen diziye son olarak Kaya ve Nükhet dahil olmuştu. Suna ve Seyran arasında tercih yapan Ferit 1. bölümde Seyran ile evlenmeyi seçmişti. Olayların ilk bölümden itibaren dinmediği dizi hakkında Gülseren Budayıcıoğlu'nun yaptığı açıklamalar izleyiciyi şoke etti. Ferit, Suna, Seyran, Sultan ve hatta Esme! Peki Yalı Çapkını finali nasıl? Hangi aile? İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (42. BÖLÜM)
Yalı Çapkını 42. bölümüyle 26 Ekim Perşembe akşamı, 43. bölümüyle de 27 Ekim Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.
Yalı Çapkını'nın 26 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünün konusu ise şöyle;
Ferit, Seyran'ı okula Kaya ile gelirken görünce içten içe hayal kırıklığına uğrasa da, onu yalıda Kazım ve diğerlerine karşı ezdirmemekte kararlıdır.