Gelinim Mutfakta Hatayi ne oldu, hastalığı ne? Gelinim Mutfakta kaynana Hatayi Sönmez kimdir, nereli, kaç yaşında?

''Gelinim Mutfakta Hatayi ne oldu, hastalığı ne? Gelinim Mutfakta kaynana Hatayi kimdir, nereli, kaç yaşında?'' soruları programın izleyicileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programının yeni bölümünde kaynanalardan Hatayi Hanım aniden fenaştı. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA HATAYİ HANIM'A NE OLDU, HASTALIĞI NE? Gelinlerden Ceren Hanım'ın kaynanası olan Hatayi Hanım yeni bölümde yemekleri tattığı sırada fenalaştı. Yardımına önce Nursel Ergin ardından da gelinler koştu. Ancak Hatayi Hanım'ın hastalığı henüz bilinmiyor. Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.