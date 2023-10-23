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Gelinim Mutfakta Hatayi ne oldu, hastalığı ne? Gelinim Mutfakta kaynana Hatayi Sönmez kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta'nın 1241. bölümünde kaynana Hatayi fenalaştı. Peki Gelinim Mutfakta Hatayi ne oldu, hastalığı ne? Gelinim Mutfakta kaynana Hatayi kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 10:34 Güncelleme 23 Ekim 2023, 10:34
Gelinim Mutfakta Hatayi ne oldu, hastalığı ne? Gelinim Mutfakta kaynana Hatayi Sönmez kimdir, nereli, kaç yaşında?

''Gelinim Mutfakta Hatayi ne oldu, hastalığı ne? Gelinim Mutfakta kaynana Hatayi kimdir, nereli, kaç yaşında?'' soruları programın izleyicileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programının yeni bölümünde kaynanalardan Hatayi Hanım aniden fenaştı. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA HATAYİ HANIM'A NE OLDU, HASTALIĞI NE?

Gelinlerden Ceren Hanım'ın kaynanası olan Hatayi Hanım yeni bölümde yemekleri tattığı sırada fenalaştı. Yardımına önce Nursel Ergin ardından da gelinler koştu.

Ancak Hatayi Hanım'ın hastalığı henüz bilinmiyor. Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA HATAYİ SÖNMEZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Gelinim Mutfakta'ya yeni gelin kaynana geldi. Özlem ve kaynanasının elenmesiyle boşalan tezgah hemen doldu. Gelini Ceren ile programa katılan kaynana Hatayi Sönmez aslen Balıkesirli. 64 yaşında olan Hatayi'nin 2 oğlu var. Balıkesir'de yaşayan kaynana Hatayi Sönmez yemek fabrikasından emekli oldu.

Kendisini 10 gelin gücünde gören Ceren'in kaynanası Hatayi Sönmez ilk başta gelini Ceren'i kabul etmediğini söyledi. Programın sıkı takipçisi olduğunu söyleyen Hatayi ve gelini Ceren altınları yarı yarıya paylaşacaklarını söyledi.


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