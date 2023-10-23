Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm heyecanı arttırdı: Cezayir iz peşinde!

Bombalı saldırıdan kıl payı kurtulan Cezayir, Zeydan'ı takip ettirerek Ferman Massari adında biriyle buluştuğunu öğrenir ve Massari'nin Erman'ın ortaklarından olup olmadığını araştırmaya başlar.

Amcasının ölümüyle onun yerine Dayılar Masası'na oturan Vedat, Masa'nın bir silah işinden kazandığı yüksek miktarda paranın Cancal Ağa tarafından nakledileceği bilgisini Erman'a söyler.

Erman parayı ele geçirmek için operasyon hazırlığına başlar.

Öte yandan 28 yıl önce Bosna Savaşı'nda ailesi katledilen Onbeşli, yıllardır aradığı katliamın sorumlularının ağabeyi Atakan tarafından bilindiğini, ama ondan sakladığını öğrenir.