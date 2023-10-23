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Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm heyecanı arttırdı: Cezayir iz peşinde!

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli), Mina Derman (Suna) gibi sevilen isimlerin bir araya geldiği Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 42. bölümünden detaylar ortaya çıktı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölümde yaşanacak olaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 10:31 Güncelleme 23 Ekim 2023, 10:31
Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm heyecanı arttırdı: Cezayir iz peşinde!

Bombalı saldırıdan kıl payı kurtulan Cezayir, Zeydan'ı takip ettirerek Ferman Massari adında biriyle buluştuğunu öğrenir ve Massari'nin Erman'ın ortaklarından olup olmadığını araştırmaya başlar.

Amcasının ölümüyle onun yerine Dayılar Masası'na oturan Vedat, Masa'nın bir silah işinden kazandığı yüksek miktarda paranın Cancal Ağa tarafından nakledileceği bilgisini Erman'a söyler.

Erman parayı ele geçirmek için operasyon hazırlığına başlar.

Öte yandan 28 yıl önce Bosna Savaşı'nda ailesi katledilen Onbeşli, yıllardır aradığı katliamın sorumlularının ağabeyi Atakan tarafından bilindiğini, ama ondan sakladığını öğrenir.


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