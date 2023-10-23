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ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE - 27 Ekim 2023 ATV | 26 yıllık karısına ihanet etti! karısı evi terk etti! Necati’nin pişmanlığı...

Atv ekranlarının ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında bugün yaşanan son dakika gelişmeleri... 7 aylık hamile Belkıs, eşinin ihanetiyle sarsıldı. Ferhat ve Nevin stüdyoda! Hidayet ve Sebiha karşı karşıya geldi! peki kim doğruyu söylüyor? Tuana, “Nikaha günler kala terk edildim” dedi. Anne-oğul canlı yayında! 1 yılda 4 kez evden kaçtı! Hülya neden kaçıyor? Karı koca karşı karşıya! 67 yaşındaki Sebati’ye güvendi sonu hüsran oldu! Ethem’le sosyal medyada tanıştı aşkı buldum sandı! Filiz’in feryadı! Veysel her şeyi itiraf etmeye stüdyoya geliyor! Neyin pişmanlığını yaşıyor? Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 25 Ekim 2023, 16:23 Güncelleme 27 Ekim 2023, 16:03
ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE - 27 Ekim 2023 ATV | 26 yıllık karısına ihanet etti! karısı evi terk etti! Necati’nin pişmanlığı...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

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7 aylık hamile Belkıs, eşinin ihanetiyle sarsıldı. Ferhat ve Nevin stüdyoda!

Hidayet ve Sebiha karşı karşıya geldi! peki kim doğruyu söylüyor?

1 yılda 4 kez evden kaçtı! Hülya neden kaçıyor? Karı koca karşı karşıya!

67 yaşındaki Sebati'ye güvendi sonu hüsran oldu!

Ethem'le sosyal medyada tanıştı aşkı buldum sandı! Filiz'in feryadı

Veysel her şeyi itiraf etmeye stüdyoya geliyor! Neyin pişmanlığını yaşıyor?

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