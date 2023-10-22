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Rüzgar Gibi Geçti filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar"ını kazanan Hattie McDaniel, 1940'taki ödül töreninde neden oyuncu kadrosundan ayrı, salonun arka tarafında oturulmuştur?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 23:30 Güncelleme 22 Ekim 2023, 23:33
Rüzgar Gibi Geçti filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarını kazanan Hattie McDaniel, 1940’taki ödül töreninde neden oyuncu kadrosundan ayrı, salonun arka tarafında oturulmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Rüzgar Gibi Geçti filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar"ını kazanan Hattie McDaniel, 1940'taki ödül töreninde neden oyuncu kadrosundan ayrı, salonun arka tarafında oturulmuştur?

A) Cezaevinden izinli geldiği için

B) Bulaşıcı hastalığı olduğu için

C) Clark Gable'a küstüğü için

D) Afrika kökenli olduğu için

Cevap: D


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