Rüzgar Gibi Geçti filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarını kazanan Hattie McDaniel, 1940’taki ödül töreninde neden oyuncu kadrosundan ayrı, salonun arka tarafında oturulmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Rüzgar Gibi Geçti filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar"ını kazanan Hattie McDaniel, 1940'taki ödül töreninde neden oyuncu kadrosundan ayrı, salonun arka tarafında oturulmuştur?

A) Cezaevinden izinli geldiği için

B) Bulaşıcı hastalığı olduğu için

C) Clark Gable'a küstüğü için

D) Afrika kökenli olduğu için

Cevap: D