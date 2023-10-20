YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA? 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışı! Yalı Çapkını 42. bölüm tarihi!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir 'e Beril Pozam, Ersin Arıcı, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Diren Polatoğulları gibi birçok isim eşlik ediyor. Diziye bu sezon dahil olan Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin de izleyicinin ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor.

Dizinin son bölümünde Seyran'ın üniversite hayalleri sarpa sararken Ferit ve Kaya arasındaki savaş giderek kızışmıştı. Öte yandan Halis Ağa verdiği kararlar ve söylediği sözler ile hem kendini hem aile ilişkilerini sınamaya devam etti.

Hikaye farklı bir yöne doğru giderken yeni sezonda diziden ayrılan birçok isim oldu. Tarık (Baran Bölükbaşı), Saffet (Ediz Akşehir), Pelin/Pelo (Buçe Buse Kahraman), Zerrin (Toprak Sağlam), Yusuf (Umut Gezer) gibi karakterler diziye veda etti.