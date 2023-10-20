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YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA? 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışı! Yalı Çapkını 42. bölüm tarihi!

Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi ve saati araştırılıyor. Milli yas nedeniyle bir çok dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Cuma gününe gelindiğinde sevilen dizi Yalı Çapkını'nın yayınlanıp yayınlanmayacağı sıkça sorgulanır oldu. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı, saat kaçta? İşte 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışı! Yalı Çapkını 42. bölüm tarihi!

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 12:34 Güncelleme 20 Ekim 2023, 12:34
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA? 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışı! Yalı Çapkını 42. bölüm tarihi!

Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı, saat kaçta soruları dizinin izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı diziye son olarak Pelin karakteriyle Buse Buçe Kahraman'ın geri döneceği öğrenildi. Merakla beklenen yeni bölüm tarihi ve saati gündemde yer alıyor. İşte 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışı...

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?

20 Ekim 2023 Cuma Star TV yayın akışına göre Yalı Çapkını 42. bölümüyle bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak.

Ancak Yalı Çapkını yeni bölümünün milli yas sebebiyle yayınlanmama ihtimali bulunuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

STAR TV YAYIN AKIŞI 20 EKİM 2023 CUMA BUGÜN

07:00 Benim Tatlı Yalanım Yerli Dizi / Tekrar

08:00 Karlar KraliçesiYabancı Sinema

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan Güncel / Canlı

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak Güncel / Canlı

16:30 Söz Yerli Dizi / Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını Yerli Dizi / Özel Bölüm

20:00 Yalı Çapkını Yerli Dizi / Yeni Bölüm

00:15 Ömer Yerli Dizi / Tekrar

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'e Beril Pozam, Ersin Arıcı, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Diren Polatoğulları gibi birçok isim eşlik ediyor. Diziye bu sezon dahil olan Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin de izleyicinin ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor.

Dizinin son bölümünde Seyran'ın üniversite hayalleri sarpa sararken Ferit ve Kaya arasındaki savaş giderek kızışmıştı. Öte yandan Halis Ağa verdiği kararlar ve söylediği sözler ile hem kendini hem aile ilişkilerini sınamaya devam etti.

Hikaye farklı bir yöne doğru giderken yeni sezonda diziden ayrılan birçok isim oldu. Tarık (Baran Bölükbaşı), Saffet (Ediz Akşehir), Pelin/Pelo (Buçe Buse Kahraman), Zerrin (Toprak Sağlam), Yusuf (Umut Gezer) gibi karakterler diziye veda etti.

Ayrılan karakterlerin yerine Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'in yanı sıra Cemre Gümeli de dahil oldu. Cemre Gümeli diziye Ferit'in fizyoterapisti Talih olarak katıldı. Talih ve Seyran arasında atışmalar şimdiden başlamış durumda.

REYTİNGLERDE 5'İ SIRAYA GERİLEDİ: ESKİLER GERİ DÖNÜYOR!

Ekranlara gelen son bölümün ardından açıklanan reyting sonuçları şaşkınlığa uğrattı. 13 Ekim tarihli bölüm ardından Totalde yerini koruyan Yalı Çapkını, AB'de yerini Kızılcık Şerbeti'ne bıraktı ve 5. Sıraya geriledi.

Bu sonuçların ardından diziden çıkan iki karakter için dönüş kararı verildi.

Ayrılan iki oyuncu diziye yeniden geliyor. Oyuncuların isimlerini gören SeyFer hayranları "Seyran ve Ferit'in kabusu geri dönüyor" "Onlar gelirse izlemem" "Daha ne kadar sinir olacağız" gibi yorumlar yaptı.

Habere göre Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman ve annesi rolündeki Zerrin (Toprak Sağlam) kadroya dönüyor.

Yurt dışına gitmiş gibi gösterilen Pelo ve annesi hikayeye nasıl dahil olacak merak ediliyor.


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