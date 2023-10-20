YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA? 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışı! Yalı Çapkını 42. bölüm tarihi!

Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam var mı, saat kaçta soruları dizinin izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı diziye son olarak Pelin karakteriyle Buse Buçe Kahraman'ın geri döneceği öğrenildi. Merakla beklenen yeni bölüm tarihi ve saati gündemde yer alıyor. İşte 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışı...
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?
20 Ekim 2023 Cuma Star TV yayın akışına göre Yalı Çapkını 42. bölümüyle bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak.
Ancak Yalı Çapkını yeni bölümünün milli yas sebebiyle yayınlanmama ihtimali bulunuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
STAR TV YAYIN AKIŞI 20 EKİM 2023 CUMA BUGÜN
07:00 Benim Tatlı Yalanım Yerli Dizi / Tekrar
08:00 Karlar KraliçesiYabancı Sinema
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan Güncel / Canlı
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak Güncel / Canlı
16:30 Söz Yerli Dizi / Tekrar
18:15 Star Haber