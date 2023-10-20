Safir 8. bölüm nefes kesecek: Gerçekleri öğrenme telaşı artıyor!

Okan mektubu alabilecek midir? Yoksa tüm gerçeklerin yazılı olduğu mektup başka birinin eline mi geçecektir?

Vural ve Ateş cephesinde gerginlik iyice tırmanır. Vural'ın Ateş'le ilgili planları vardır artık. Gülfem, Vural'ı oğlumdan uzak dur diye uyarırken geçmişe dair aralarındaki sırrı öğreniriz.

Cemile, Okan'la tartışıp onu Vural'a gidip her şeyi anlatmakla tehdit eder. Okan da engel olmak için peşine düşer. Ancak Vural'ın kapısına giden Cemile ve Okan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir.