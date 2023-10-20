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Safir 8. bölüm nefes kesecek: Gerçekleri öğrenme telaşı artıyor!

Kadrosunda İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural), Müfit Kayacan (Ömer) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Safir’in 8. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. İşte Safir 8. Bölümde yaşanacak olaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 15:30 Güncelleme 20 Ekim 2023, 15:30
Safir 8. bölüm nefes kesecek: Gerçekleri öğrenme telaşı artıyor!

Yaman ameliyata alınırken Feraye de üzüntüden düşük tehlikesi atlatır. Yaman'ın kaza geçirdiğini öğrenen Ömer ise bu şokla Alzheimer atağı geçirir.

Okan da deli gibi kendini suçlamaktadır. Yaman ameliyattan çıkıp hayati tehlikeyi atlatınca Ateş, Feraye'ye 'zaten düğün istemiyordun, dedemin zoruyla oluyordu hepsi, nikah kıyalım bitsin bu iş' der.

Bu arada kendine gelen Yaman abisine bıraktığı mektubun peşine düşer. Okan'a mektubu odasından almasını söyler.

Okan mektubu alabilecek midir? Yoksa tüm gerçeklerin yazılı olduğu mektup başka birinin eline mi geçecektir?

Vural ve Ateş cephesinde gerginlik iyice tırmanır. Vural'ın Ateş'le ilgili planları vardır artık. Gülfem, Vural'ı oğlumdan uzak dur diye uyarırken geçmişe dair aralarındaki sırrı öğreniriz.

Cemile, Okan'la tartışıp onu Vural'a gidip her şeyi anlatmakla tehdit eder. Okan da engel olmak için peşine düşer. Ancak Vural'ın kapısına giden Cemile ve Okan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir.


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