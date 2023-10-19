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Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı! Aldatmak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

ATV'nin fenomen dizisi Aldatmak her Perşembe yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'ün paylaştığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu noktada 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Aldatmak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 16:43 Güncelleme 19 Ekim 2023, 16:43
Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı! Aldatmak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 22 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, Yıldız Tunç'un senaryosunu kaleme aldığı dizis Aldatmak 41. bölüme kadar ilgi ile izlendi. Gözler bu kez 42. bölüme çevrildi. Peki Aldatmak yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 19 Ekim 2023 ATV yayın akışı...

ALDATMAK DİZİSİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN?

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak bu akşam tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Dizi İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırı sonrası ilan edilen milli yas nedeniyle bu akşam yeni bölümüyle yayınlanmayacak.

Fenomen dizinin 42. bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

ATV 19 EKİM 2023 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aldatmak (Tekrar)

22:40 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

23:40 Ben Bu Cihanan Sığmazam

ALDATMAK 42. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur. Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir.

Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir.

Tolga hiç beklemediği bir anda kendini pişmanlık ve vicdan azabı içinde bulur.

Bir anlık bir dikkatsizlik ise, Kahraman'ın Oylum'a karşı içinde biriktirdiklerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır.

Oylum'un bebeği için verdiği savaşa elinden geldiğince destek olmaya çalışan Güzide için ailesini bir arada tutmak git gide zorlaşmaktadır.

Bu süreçte en büyük dayanağı olan Sezai, İpek ile Güzide'yi nihayet tanıştırır. İpek, daha ilk karşılaşmada Güzide'yi büyük bir ikilem içinde bırakmak üzeredir.


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