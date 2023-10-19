Dilek Taşı bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 19 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı! 7. bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Başrollerinde Salih Bademci, Hazal Subaşı, Teoman Kumbaracıbaşı ve Elif Doğan'ın başrollerini paylaştığı dizi Dilek Taşı 7. bölümüyle merakla bekleniyor. 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu edinen dizi İstanbul'da çekiliyor. Milli yas nedeniyle dizilerin son durumu araştırılmaya başlandı. Peki Dilek Taşı bu akşam var mı, yok mu?

DİLEK TAŞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

3 günlük milli yas ilan edilmesinin ardından dün hiçbir dizi yayınlanmadı. Söz konusu durum nedeniyle Dilek Taşı'nın akıbeti merak ediliyor.

Dizi, bu akşam Kanal D yayın akışında görünüyor ancak bazı dizilerin ertelenmesi nedeniyle yayınlanmama ihtimali de bulunuyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak.