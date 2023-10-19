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Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Bu noktada 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı gündemde yer alıyor. Başrollerini Enes Koçak ile Eylül Tumbar'ın paylaştığı dizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Peki Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam yok mu, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 16:18 Güncelleme 19 Ekim 2023, 16:18
Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam yok mu, neden yok? 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Kendi Düşen Olmaz, son olarak 16. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. TRT 1'in 19 Ekim 2023 tarihli yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Tehlikeli Yürüyüş adlı yabancı film yayınlanacak. Peki Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam yok mu, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 19 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi geçtiğimiz hafta milli maç nedeniyle yayınlanmamıştı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hastane saldırısı sonrası ilan edilen milli yas nedeniyle bu akşam da yayınlanmayacak. Sevilen dizinin 17. bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

19 EKİM 2023 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Elimi Bırakma

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Tehlikeli Yürüyüş

22:00 Rüzgarın Oğlu

00:15 Tehlikeli Yürüyüş

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan ve Alize'nin önlerinde onları bekleyen şahane bir düğün vardır. Tüm sevdiklerinin huzurunda ilk danslarını edecekler, oyunla başlayan evliliklerini gerçeğe dönüştüreceklerdir. Serkan üzerinde damatlığıyla yeni hayatının ilk gününe merhaba diyecekken kötü bir sürprize merhaba demiştir.

İntikam saatini kuran Alize, en mutlu anlarında, tam düğünün ortasına öyle bir bomba bırakır ki bir infiale yol açar. Herkesin içinde Serkan'ı terk eden Alize bu da yetmezmiş gibi dakikalar sonra boşanacaklarını ilan eder. Şok üstüne şok yaşayan Serkan kendini hakimin karşısında bulur. Serkan'dan boşanmak hiç de kolay değildir. Şimdi Alize'nin hayatında ona kök söktürecek olan bir kocası, tepkilerini çığ gibi büyüten Darıca ailesi ve sinirden deliye dönmüş bir babası vardır.

Alize'nin ise gözleri inattan kör, kulakları sağır olmuştur adeta. Ona göre babası ve kocasının arkasından iş çevirmelerinin bir bedeli olmalıdır ancak bu oyunun bedelini ödeyen Alize olacaktır. Serkan ise yeminli gibi Alize'ye bu hayatı dar etme planları içindedir.


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