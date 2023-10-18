Yemekteyiz Yeliz Sezgin kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Yeliz Sezgin aslen nereli, kaç yaşında?

Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programı Zuhal Topal 'la Yemekteyiz 'de Cuma günü yarışacak olan Yeliz Sezgin hayatıyla merak konusu oldu. Peki Yemekteyiz Yeliz Sezgin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeliz Sezgin nereli, kaç yaşında?

YEMEKTEYİZ YELİZ KİMDİR?

Yeliz Sezgin, Yemekteyiz'de bu hafta Cuma günü mücadele edecek.

Aslen İzmirli olan yarışmacı 1978 yılında dünyaya geldi. 2 çocuk annesi olan Yeliz Sezgin el lezzetine güvendiğini ve iddialı olduğunu söylüyor.