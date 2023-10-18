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Aldatmak 42. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Annem senin yüzünden öldü”

Perşembe akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Aldatmak’ın merakla beklenen 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana İpek’in “Annem senin yüzünden öldü” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 42. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 16:43 Güncelleme 18 Ekim 2023, 16:43
Aldatmak 42. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: “Annem senin yüzünden öldü”

Kadrosunda Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak'ın 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur. Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir.

Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir. Tolga hiç beklemediği bir anda kendini pişmanlık ve vicdan azabı içinde bulur.

Bir anlık bir dikkatsizlik ise, Kahraman'ın Oylum'a karşı içinde biriktirdiklerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır.

Oylum'un bebeği için verdiği savaşa elinden geldiğince destek olmaya çalışan Güzide için ailesini bir arada tutmak git gide zorlaşmaktadır.

Bu süreçte en büyük dayanağı olan Sezai, İpek ile Güzide'yi nihayet tanıştırır. İpek, daha ilk karşılaşmada Güzide'yi büyük bir ikilem içinde bırakmak üzeredir.

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle perşembe saat 20.00'de atv'de.


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