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Orhan Bey vuruldu! Osman Bey ve Bala Hatun nereye gidecek? Kuruluş Osman 133. bölüm 2. FRAGMANI İZLE

''Kuruluş Osman 133. bölüm 2. FRAGMANI İZLE'' Araması arama motorlarında zirve yapmış durumda. Dizi severleri büyüleyen, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini epik bir şekilde anlatan "Kuruluş Osman," tarihi gerçekçiliği ve etkileyici görsel efektleriyle her bölümünü merakla beklenen bir olay haline getiriyor. Dizi, tarihi atmosferi ve detaylara verilen büyük önemle öne çıkıyor. Beklenen bu yeni bölümde, Osman Bey'in liderliğindeki Kayılar, İslam dünyasının dört bir yanındaki tehlikelere karşı birlik olma mücadelesini sürdürecekler. Osman Bey'in karakterindeki azim ve kararlılık, İslam coğrafyasını bir araya getirmek için attığı adımlarda belirgin bir şekilde gözlenecek. İşte "Kuruluş Osman"ın 133. bölümü...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 22:33 Güncelleme 18 Ekim 2023, 09:29
Orhan Bey vuruldu! Osman Bey ve Bala Hatun nereye gidecek? Kuruluş Osman 133. bölüm 2. FRAGMANI İZLE

ATV'nin sevilen tarihi dizisi "Kuruluş Osman," izleyicileri her Çarşamba akşamı ekrana kilitlemeye devam ediyor. Metin Günay'ın yönetmenliğini üstlendiği, Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme aldığı bu büyük yapım, reytinglerin zirvesine oturarak izleyicileri büyülemeyi sürdürüyor. Kuruluş Osman'ın 133. bölümünde neler olacağı hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Kuruluş Osman 133. bölüm 2.fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 133. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Dizinin fragmanını https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/133-bolum-1-fragman/izle adresinden izleyebilirsiniz.

Zalime merhamet, mazluma ihanettir!"

Osman Bey ve Yakup Bey hazinenin peşinde

Osman Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı Hazine'den haberdar olmuştur. Osman Bey, Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şeyin hazine olduğunu düşünmektedir. Osman Bey'in böyle düşünmesinin sebebi nedir?

Yakup Bey'in hamlesi nasıl olacaktır?

Gonca Hatun fermanı getirmiştir. Yakup Bey hazineyi de öğrenir. İktidar için her şeyin meşru kılındığını düşünen Yakup Bey'in hazineyi kimseye bırakmaya niyeti yoktur. Yakup Bey nasıl bir hamle yapacaktır?

Orhan Bey ve Alaeddin Bey'in görevi

Osman Bey oğullarına vazife verir. Alaeddin Bey, Yakup Bey'in attığı bütün adımlardan haberdar olacaktır. Orhan Bey ise hazineyi bulacaktır. Orhan Bey hazineyi bulmak için çıktığı yolda Holofira da sürpriz bir şekilde ona katılacaktır.

Orhan Bey ve Mehmet Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

Hazinenin Germiyan'ın hakkı olduğunu düşünen Mehmet Bey ve Orhan Bey arasına neler yaşanacaktır? Hazineyi kim ele geçirecektir?

Alaeddin Bey ve Gonca Hatun arasında arasında neler yaşanacak?

Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a rağmen vazifesinde başarılı olabilecek midir? Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a "Yoksa bana sevdalı mısın?" diye sorar. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey arasında neler yaşanacaktır?

Osman Bey, Sancaksızlar'dan hesap soruyor!

Osman Bey Sancaksız'lardan neyin hesabını sorar? Sancaksızlar, Osman Bey'in tavrı sonrası ne yapacaklardır?

Uç pazarın akıbeti ne olacak?

Malhun Hatun, Uç Pazar'a gider. Saadet Hatun'la aralarındaki gerilim tırmanmaya başlayacaktır. Malhun Hatun ve Saadet Hatun arasında soğuk savaş mı başlayacaktır? Yakup Bey, Cerkutay'ın Uç Pazar'ın hamisi olduğunu duyurur. Cerkutay bu vazifeyi nasıl kabul etmiştir?

Osman Bey ve Bala Hatun nereye gidecektir?

Osman Bey fitnenin başladığı yere yürüyecek hesap soracaktır. Bala Hatun da Osman Bey'le gidecektir. Osman Bey nereye gidecektir?Osman Bey'i gittiği yerde Yakup Bey karşılar. Orayı mülk edinmiştir. Osman Bey, Yakup Bey'i görmeyi beklememektedir.

ORHAN BEY VURULDU!

Yakup Bey ve Osman Bey karşı karşıyadır. Yakup Bey, Osman Bey'den biat ister. Öte yandan Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na dönmüştür. Ancak Cerkutay artık o eski Cerkutay değildir.


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