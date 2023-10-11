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Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u Leya Kırşan'ın yaşını öğrenenler küçük çaplı bir şok yaşadı! Yeteneğiyle göz kamaştırıyor

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın bu sezonki yeni yıldızlarından biri de Leya Kırşan. Dizide Fatma Hatun karakterine hayat veren Leya Kırşan yeteneğiyle göz kamaştırıyor. Leya Kırşan hakkında araştırma yapanlarsa yaşını öğrenince şaşıp kaldı. İşte başta Leya Kırşan olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları.

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Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 15:33 Güncelleme 11 Ekim 2023, 15:34
Kuruluş Osman’ın Fatma Hatun’u Leya Kırşan’ın yaşını öğrenenler küçük çaplı bir şok yaşadı! Yeteneğiyle göz kamaştırıyor 1

Fatma Hatun'un neşeli bir yapısı vardır. Cıvıl cıvıldır yerinde duramaz. Meraklıdır ailesinin sorunlarıyla ilgilenir onları çözmek için uğraşır. Osman Bey'in sır küpüdür. Fatma Hatun, ağabeylerine çok bağlıdır.

Kuruluş Osman’ın Fatma Hatun’u Leya Kırşan’ın yaşını öğrenenler küçük çaplı bir şok yaşadı! Yeteneğiyle göz kamaştırıyor 2

Kuruluş Osman'da bu sezon Fatma Hatun karakterine Leya Kırşan hayat veriyor.

Kuruluş Osman’ın Fatma Hatun’u Leya Kırşan’ın yaşını öğrenenler küçük çaplı bir şok yaşadı! Yeteneğiyle göz kamaştırıyor 3

Yeteneğiyle dikkat çeken Kırşan'ın yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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