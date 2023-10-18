Fişi çekildi! Kader Bağları dizisi hakkında flaş karar! Kader Bağları bitti mi, final mi yaptı, neden? 5. bölümde...

KADER BAĞLARI DİZİSİ BİTTİ Mİ, NEDEN FİNAL YAPIYOR? İlk bölümden itibaren düşük reyting alan Kader Bağları dizisinin final yapacağı ortaya çıktı. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı dizi ekrana veda ediyor.

Bazı sahneleri Karadağ'da çekilen dizinin geçen hafta yönetmeni değişmişti. Son gelen habere göre bu hafta 4. bölümü ekrana gelecek dizinin 5. bölümde final yapacak.