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Fişi çekildi! Kader Bağları dizisi hakkında flaş karar! Kader Bağları bitti mi, final mi yaptı, neden? 5. bölümde...

Benal Tairi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu dizi "Kader Bağları," reytinglerde yaşadığı düşüş nedeniyle final kararı aldı. Haberi duyanlar, "Kader Bağları neden final yapıyor, dizi neden sona erdi?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladılar. İşte bu kararın detayları: Kader Bağları dizisi, başlangıçta büyük bir ilgiyle izlenmiş ve beğenilmişti. Ancak zaman içerisinde reytinglerde yaşanan düşüş, dizinin yapım ekibini final kararı almaya zorladı. Dizi, artık sona eriyor.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 10:33 Güncelleme 18 Ekim 2023, 10:33
Fişi çekildi! Kader Bağları dizisi hakkında flaş karar! Kader Bağları bitti mi, final mi yaptı, neden? 5. bölümde...

Kader Bağları dizisi hakkında izleyicisini üzen haber geldi. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı dizi hakkında flaş karar verildi. Peki Kader Bağları dizisi bitti mi? Kader Bağları final mi yaptı, neden?

KADER BAĞLARI DİZİSİ BİTTİ Mİ, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

İlk bölümden itibaren düşük reyting alan Kader Bağları dizisinin final yapacağı ortaya çıktı. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı dizi ekrana veda ediyor.

Bazı sahneleri Karadağ'da çekilen dizinin geçen hafta yönetmeni değişmişti. Son gelen habere göre bu hafta 4. bölümü ekrana gelecek dizinin 5. bölümde final yapacak.

KADER BAĞLARI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ...

Ayça Ayşin Turan (Sevda Güneş)

Serkan Çayoğlu (Kerem Sipahioğlu)

Arzu Gamze Kılınç (Nüzhet Sipahioğlu)

Alptekin Serdengeçti (Vedat Sipahioğlu)

Nazlı Bulum (Aliye Sipahioğlu)

Sanem Babi (Rana Hanoğlu)

Mehmet Aykaç (Savaş Tanyürek)

Zeynep Köse (Fevziye Sipahioğlu)

Tolga İskit (Selim Karagöz)

Betül Çobanoğlu (Perihan Korkmaz)


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