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Güzide’yi yeni bir ikilem bekliyor! İşte Aldatmak 42. bölümden ipuçları...

Kadrosunda Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Aldatmak’ın 42. bölümden ipuçları ortaya çıktı. İşte ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak’ın yeni bölümünde yaşanacak olaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 12:09 Güncelleme 18 Ekim 2023, 12:09
Güzide’yi yeni bir ikilem bekliyor! İşte Aldatmak 42. bölümden ipuçları...

Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur. Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir.

Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir. Tolga hiç beklemediği bir anda kendini pişmanlık ve vicdan azabı içinde bulur. Bir anlık bir dikkatsizlik ise, Kahraman'ın Oylum'a karşı içinde biriktirdiklerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır.

Oylum'un bebeği için verdiği savaşa elinden geldiğince destek olmaya çalışan Güzide için ailesini bir arada tutmak git gide zorlaşmaktadır. Bu süreçte en büyük dayanağı olan Sezai, İpek ile Güzide'yi nihayet tanıştırır. İpek, daha ilk karşılaşmada Güzide'yi büyük bir ikilem içinde bırakmak üzeredir.

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle perşembe saat 20.00'de atv'de.


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