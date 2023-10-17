Seyran Sultan’ı ilaç koyarken yakaladı! Yalı Çapkını 42. bölüm 2.fragmanı izle: Kaya hem Seyran’a hem Sultan’a...

Yalı Çapkını dizisinin 42. bölümünü izlemek isteyenler için uygun bir izleme linki sağlandığında, izleyiciler bu heyecan verici bölümü kaçırmamak için hemen izleme linkini tıklayacaklar. Dizinin yeni bölümünü izlemeyi düşünenler için izleme linki yayınlandığında, herkes dizinin heyecan dolu hikayesini takip etmeye başlayacak. Yalı Çapkını 42. bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyenler 42. bölümde neler olacağını merak ediyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor yer alıyor. Yalı Çapkını'nın 42. bölümünde olacaklar ise çıkan ikinci fragmanla birlikte netleşti. İşte Yalı Çapkını 42. bölüm 2. fragmanı...

YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM 2. FRAGMANI

FERİT SEYRAN'I KORUYOR!

Fragman'da Seyran'ın okula kayıt yaptırdığını açıklamasıyla Kazım Ağa deliye dönüyor. Seyran'ın üzerine giden Kazım Ağa'yı Ferit durdurur. Ferit Seyran'a arkasından iş çevirdiği için kızgın da olsa onu babasına yem etmiyor.