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Seyran Sultan'ı ilaç koyarken yakaladı! Yalı Çapkını 42. bölüm 2.fragmanı izle: Kaya hem Seyran'a hem Sultan'a...

Yalı Çapkını dizisinin 42. bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Dizinin sadık izleyicileri, Yalı Çapkını 42. bölüm fragmanını izlemek için araştırmalarını hızlandırdı. İşte Yalı Çapkını 42. bölüm ve gelecek bölümle ilgili bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 09:24 Güncelleme 17 Ekim 2023, 09:25
Seyran Sultan’ı ilaç koyarken yakaladı! Yalı Çapkını 42. bölüm 2.fragmanı izle: Kaya hem Seyran’a hem Sultan’a...

Yalı Çapkını dizisinin 42. bölümünü izlemek isteyenler için uygun bir izleme linki sağlandığında, izleyiciler bu heyecan verici bölümü kaçırmamak için hemen izleme linkini tıklayacaklar. Dizinin yeni bölümünü izlemeyi düşünenler için izleme linki yayınlandığında, herkes dizinin heyecan dolu hikayesini takip etmeye başlayacak. Yalı Çapkını 42. bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünü heyecanla bekleyenler 42. bölümde neler olacağını merak ediyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor yer alıyor. Yalı Çapkını'nın 42. bölümünde olacaklar ise çıkan ikinci fragmanla birlikte netleşti. İşte Yalı Çapkını 42. bölüm 2. fragmanı...

YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM 2. FRAGMANI

FERİT SEYRAN'I KORUYOR!

Fragman'da Seyran'ın okula kayıt yaptırdığını açıklamasıyla Kazım Ağa deliye dönüyor. Seyran'ın üzerine giden Kazım Ağa'yı Ferit durdurur. Ferit Seyran'a arkasından iş çevirdiği için kızgın da olsa onu babasına yem etmiyor.

SEYRAN SULTAN'I İLAÇ KOYARKEN YAKALIYOR!

Sultan, Seyran'ın yemeğine doğum kontrol hapı koyarken yakalanıyor. Sonunda gerçekleri öğrenen Seyran Sultan'ın boğazına yapışıyor.

KAYA'NIN AMACI NE?

Kaya'nın Suna'ya iltifat ederken bir yandan da Seyran'ın Ferit'le olan fotoğrafını tek eliyle kapatması dikkat çekiyor. Kaya'nın iki kız kardeş ile aynı anda ilgilenmesi izleyicilerin kafasını oldukça karıştırdı.

YALI ÇAPKINI 41. ÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaya'nın Seyran'a üniversite konusunda yardım etmesi Ferit'i çok sinirlendirir ve Seyran'la olan tartışması yalıya dönünce de bitmez. Kazım Ağa çocuk kararını desteklerken; evdekiler de Seyran'ın okumasını desteklemektedir.

Gülgün de kendiyle ilgili yeni kararlar alır. Sultan ise gördüklerinden sonra Dicle'yi odasına kilitler. Ferit'in kolu ile başı tekrar derttedir ve soluğu Talih'in yanında alır. Seyran, üniversiteye gitme konusundaki kararını akşam yemeğinde açıklar. Kaya'nın ise kafasında yeni planlar vardır.


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