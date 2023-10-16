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16 Ekim 2023 Yemekteyiz puan durumu! Haftanın yarışmacıları! ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün yayınlanmaya devam ediyor. Her hafta 5 yarışmacının mutfakta hünerlerini sergilediği programda Cuma günü bir isim birinci olarak büyük ödülü kazanıyor. Peki; 16 Ekim 2023 Yemekteyiz puan durumu belli oldu mu? Haftanın yarışmacılarının isimleri ne? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 16:35 Güncelleme 16 Ekim 2023, 16:36
16 Ekim 2023 Yemekteyiz puan durumu! Haftanın yarışmacıları! ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal'la Yemekteyiz'de büyük ödül 75 bin TL oldu. Yeni sezonda her hafta bir yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Gözler 16-20 Ekim 2023 tarihlerinde yarışacak isimlerde. Peki Haftanın yarışmacıları kimler? 16 Ekim 2023 Yemekteyiz puan durumu nasıl?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 16 EKİM 2023 PUAN DURUMU

Yemekteyiz 16 Ekim 2023 puan durumu az sonra açıklanacak. Puanlar belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 16-20 EKİM YARIŞMACILARI

Sema Hanım

Neval Hanım

Fikret Bey

Yusuf Bey

Yeliz Hanım

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