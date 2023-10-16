Zuhal'la Yemekteyiz'de büyük ödül 75 bin TL oldu. Yeni sezonda her hafta bir yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Gözler 16-20 Ekim 2023 tarihlerinde yarışacak isimlerde. Peki Haftanın yarışmacıları kimler? 16 Ekim 2023 Yemekteyiz puan durumu nasıl?