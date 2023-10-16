Zuhal'la Yemekteyiz'de büyük ödül 75 bin TL oldu. Yeni sezonda her hafta bir yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Gözler 16-20 Ekim 2023 tarihlerinde yarışacak isimlerde. Peki Haftanın yarışmacıları kimler? 16 Ekim 2023 Yemekteyiz puan durumu nasıl?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 16 EKİM 2023 PUAN DURUMU
Yemekteyiz 16 Ekim 2023 puan durumu az sonra açıklanacak. Puanlar belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 16-20 EKİM YARIŞMACILARI
Sema Hanım
Neval Hanım
Fikret Bey
Yusuf Bey
Yeliz Hanım