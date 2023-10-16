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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 41. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı: Cezayir bilgi peşinde!

Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 41. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. İşte milyonları Salı akşamları ATV’ye kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümünden ipuçları...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 10:54 Güncelleme 16 Ekim 2023, 10:54
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 41. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı: Cezayir bilgi peşinde!

Sarı Sinan'ın Zeydan ve Erman Barka'yla uyuşturucu işine başladığını öğrenen Cezayir, Müttefikler'in diğer üyelerini öğrenmek maksadıyla Sarı Sinan'ı kaçırır.

Planı Sinan'ı kullanarak Zeydan üstünden bilgi edinmektir. Fakat bu sırada Maruf'un öldürüldüğü haberini alır.

Vedat amcasını kendisinin vurduğunu saklayarak suçu Tazıyev'e atar. Ne olursa olsun artık amcasının yerine Dayılar Masası'na o oturacaktır.

Diğer yandan Leyla çalışmaya ve kendi işini yapmaya karar vererek harekete geçer.

Cezayir bunun kıskançlıkla alınmış bir karar olduğunu düşünerek karşı çıkar. Fakat Leyla kararlıdır ve hiç kimsenin onu durdurmasına izin vermeyecektir.


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