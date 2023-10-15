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Gerilim artıyor! Safir dizisinin 7. bölümünden detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümden ipuçları...

Kadrosunda İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Safir dizisinin 7. bölümünden detaylar ortaya çıktı. İşte milyonları Pazartesi akşamları ATV ekranına kilitleyen Safir dizisinin 7. Bölümünden ipuçları...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 14:25 Güncelleme 15 Ekim 2023, 14:25
Gerilim artıyor! Safir dizisinin 7. bölümünden detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümden ipuçları...

Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer.

Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir.

Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi? Feraye Yaman'a ne anlatacak?

Öte tarafta Okan'ın peşinde olan Sarp, Cemile ve Okan konuşurken büyük bir sırrı öğrenir.

Bora içinse yurtdışında yapılacak bir tedaviyle iyileşme şansı doğar. Bu gelişmelerle Bora cephesinde gerilim iyice artar.


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