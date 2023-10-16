Demet ve Jess’le Gel Konuşalım programı hangi günler, saat kaçta yayınlanacak? Gel Konuşalım ne programı, içeriği ne?

TV8 kanalının yeni programı "Demet ve Jess'le Gel Konuşalım"ın fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Programın ne tür bir içerik sunacağı ve hangi konseptte ilerleyeceği izleyiciler tarafından merak edilirken, haberimizde gerekli detaylara yer verdik.
TV8 kanalının yeni programı "Demet ve Jess'le Gel Konuşalım"ın fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Programın ne tür bir içerik sunacağı ve hangi konseptte ilerleyeceği izleyiciler tarafından merak edilirken, haberimizde gerekli detaylara yer verdik.
DEMET VE JESS'LE GEL KONUŞALIM NE PROGRAMI?
Fragmanda; Demet Akalın, Jess Molho'ya 'Ne yapacağız bu programda Jess?' sorusunu yöneltiyor. Jess Molho ise şu şekilde yanıtlıyor:
"Hayatı konuşağız, sıcak gündemi konuşacağız, düşüneceğiz, düşündüreceğiz, eğleneceğiz, eğlendireceğiz."
DEMET VE JESS'LE GEL KONUŞALIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?
Demet ve Jess'le Gel Konuşalım hafta içi her gün saat 12.45'te TV8'de ekrana gelecek.