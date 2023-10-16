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Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programı hangi günler, saat kaçta yayınlanacak? Gel Konuşalım ne programı, içeriği ne?

"Demet ve Jess'le Gel Konuşalım" adını taşıyan bu program, bugün ilk bölümüyle ekranlara geldi. Demet ve Jess'in sunumuyla hazırlanan bu yeni programın haftada kaç gün ve saat kaçta yayınlanacağı merakla bekleniyor. Peki, Gel Konuşalım programı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Demet ve Jess'le Gel Konuşalım hangi günler, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar....

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 13:41 Güncelleme 16 Ekim 2023, 13:41
Demet ve Jess’le Gel Konuşalım programı hangi günler, saat kaçta yayınlanacak? Gel Konuşalım ne programı, içeriği ne?

TV8 kanalının yeni programı "Demet ve Jess'le Gel Konuşalım"ın fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Programın ne tür bir içerik sunacağı ve hangi konseptte ilerleyeceği izleyiciler tarafından merak edilirken, haberimizde gerekli detaylara yer verdik.

DEMET VE JESS'LE GEL KONUŞALIM NE PROGRAMI?

Fragmanda; Demet Akalın, Jess Molho'ya 'Ne yapacağız bu programda Jess?' sorusunu yöneltiyor. Jess Molho ise şu şekilde yanıtlıyor:



"Hayatı konuşağız, sıcak gündemi konuşacağız, düşüneceğiz, düşündüreceğiz, eğleneceğiz, eğlendireceğiz."

DEMET VE JESS'LE GEL KONUŞALIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Demet ve Jess'le Gel Konuşalım hafta içi her gün saat 12.45'te TV8'de ekrana gelecek.


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