Demet ve Jess’le Gel Konuşalım programı hangi günler, saat kaçta yayınlanacak? Gel Konuşalım ne programı, içeriği ne?

TV8 kanalının yeni programı "Demet ve Jess'le Gel Konuşalım"ın fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Programın ne tür bir içerik sunacağı ve hangi konseptte ilerleyeceği izleyiciler tarafından merak edilirken, haberimizde gerekli detaylara yer verdik.