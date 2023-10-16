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ESRA EROL ATV CANLI İZLE - 16 Ekim 2023 ATV | “Kocam 15 yaşındaki kızımın ellerini bağlayıp benzin döktü” diyen Ayşe Hanım’ın feryadı!

Atv ekranlarının ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında bugün yaşanan son dakika gelişmeleri... Tehdit, baskı ve şiddet canlı yayında belgelendi! Zeynep kurtarılabilecek mi? Herkes konuştu bir tek o sustu! 75 yaşındaki Keziban Teyze stüdyoya geliyor! Şiirler yazdığı büyük aşkına karşılık bulabilecek mi? Necla canlı yayında olacak! “Kocam, 15 yaşındaki kızımın ellerini bağlayıp, benzin döktü” diyen Ayşe Hanım’ın feryadı! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 16:20 Güncelleme 16 Ekim 2023, 16:20
ESRA EROL ATV CANLI İZLE - 16 Ekim 2023 ATV | “Kocam 15 yaşındaki kızımın ellerini bağlayıp benzin döktü” diyen Ayşe Hanım’ın feryadı!

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Tehdit, baskı ve şiddet canlı yayında belgelendi! Zeynep kurtarılabilecek mi?

Herkes konuştu bir tek o sustu! 75 yaşındaki Keziban Teyze stüdyoya geliyor!

Şiirler yazdığı büyük aşkına karşılık bulabilecek mi? Necla canlı yayında olacak!

"Kocam, 15 yaşındaki kızımın ellerini bağlayıp, benzin döktü" diyen Ayşe Hanım'ın feryadı!


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