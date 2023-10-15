Kardeşlerim 100. bölüm nefes kesti: Süreyya, Akif’in başını yaktı!

Şengül ise sonunda kayınvalidesinin tüm yalanlarını ortaya çıkartır. Berk annesi ile İtalya'ya gitme kararı alır. Bunu öğrenen Aybike, Tolga ile onu durdurmak için havaalanına giderler. Süreyya ise Akif'in Nebahat'e binbir yalan atarak paçasını kurtardığı fularını takar.

Bunu gören Nebahat, Akif'in yalan söylediğini anlar ve olay çıkartır. Aybike her şeyi itiraf etmek üzere Berk'e yetişmeye çalışır.

Berk'i kaçırdığını düşünen Aybike büyük bir hayal kırıklığı yaşarken aslında gitmediği anlaşılır. Ancak Aybike tüm gerçekleri ona sonunda itiraf eder. Elif ile kardeş olduklarını ve esas annesinin ölümüne Ayla'nın neden olduğunu sonunda söyler.